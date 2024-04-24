В Баку стартовали «Дни российского кино в Азербайджане», организованные продюсерским центром «ЭЛС ПРОДАКШН».

Поддержку мероприятию оказывают Министерство культуры Азербайджана, Посольство РФ в Азербайджане, Русский Дом в Баку, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, Председатель Правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Леонид Слуцкий, Министерство иностранных дел РФ и др.

Как сообщает #, программа дней кино включает в себя показ четырех новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм.

Торжественная церемония открытия состоялась в киноцентре «Низами». Зрителям была представлена картина «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева.

Фильм представил исполнитель главной роли, актер Государственного театра Наций Сергей Кемпо. По окончании фильма он ответил на интересующие зрителей вопросы и сфотографировался на память с каждым поклонником.

«Данное мероприятие является важным элементом культурных отношений между Азербайджаном и Россией и служит сближению наших народов для лучшего понимания друг друга. И я думаю, что в первую очередь это имеет значение для молодого поколения, с учётом событий в международном масштабе и тех геополитических реалий, которые сложились не только в регионе, но и во всем мире. Я считаю, что укрепление отношений между нашими странами имеет очень важное значение», — заявил на открытии дней кино Таир Будагов, заместитель председателя- руководитель Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан».

Продюсер проекта «Дни российского кино в Азербайджане», заслуженный работник культуры РФ Елена Лебедева в интервью # рассказала о программе дней кино, обозначив все самые важные детали, сюрпризы и подробности.

Е.Лебедева призналась, что приезд в Баку — это радостное событие для нее и всей команды артистов:

«Баку для нас — это в первую очередь восторг от доброжелательных, красивых людей, это идеально чистый, зеленый город с прекрасными музеями и архитектурой. У нас запланирована экскурсия в Центр Гейдара Алиева, где мы в первую очередь планируем посетить музей великого Гейдара Алиева», — рассказала продюссер.

Отвечая на вопрос, что она увозит из Баку в качестве сувениров и подарков, Елена Лебедева призналась, что в первую очередь, это, конечно же, знаменитый азербайджанский чай.

«Но главное, что мы увозим на память — это энергию Азербайджана, позитив и доброжелательность людей. Вот говорю об этом и мурашки бегут…», — откровенничает Лебедева.

Завтра в рамках Дней российского кино состоится показ фильма «Чайка» Полины Лазаревой, внучки народной артистки России Светланы Немоляевой. После фильма Лазарева также ответит на вопросы зрителей.

26 апреля бакинцам будут представлены сразу две картины — «Сокровища партизанского леса» (режиссер Георгий Ильин) и мультипликационный фильм «Чинк: хвостатый детектив» (режиссер Григорий Вожакин).

В состав делегации российских кинодеятелей также вошла актриса театра Школа Современной Пьесы, театра Луны и театра Комедии Елена Захарова, актер Российского Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина Алексей Бардуков, который 27 арреля представит фильм «Хоккейные папы» (режиссер Андрей Буланов) и артистка театра и кино Полина Нечитайло, которая выступит в роли ведущей всех мероприятий.

Отметим, что показы проходят в киноцентре «Низами».