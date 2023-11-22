Индийские сухопутные войска и силы специального назначения США начали очередные совместные военные учения в восточном индийском штате Мегхалая. Об этом сообщило в своем пресс-релизе министерство обороны южноазиатской республики.

Учения под названием «Ваджра прахар» (в переводе с хинди — «удар молнии») направлены на обмен передовыми практиками и опытом в таких областях, как планирование совместных миссий и оперативная тактика. Они продлятся три недели.

«Стороны совместно спланируют и отработают серию специальных операций, контртеррористических операций, воздушно-десантных операций по моделируемым обычным и нетрадиционным сценариям в горной местности», — уточнили в индийском военном ведомстве.

Индия и США проводят учения «Ваджра прахар» с 2010 года, предыдущие маневры состоялись в августе прошлого года в индийском северном штате Химачал-Прадеш. Как напомнили в индийском Минобороны, учения являются «платформой для повышения оперативной совместимости и укрепления оборонного сотрудничества между военными Индии и США».