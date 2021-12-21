Вторая встреча (в видео-формате) президентов США и России больше запомнилось тем, что президент Джо Байден обещал организовать саммит лидеров стран-членов НАТО с президентом России Владимиром Путиным.

Наверное, воодушевленные этим обстоятельством господа кремлевские политики в самые короткие сроки разработали два документа, призванные обеспечить взаимную безопасность между США и Россией. Заметим, что в одном документе имеются девять, а в другом восемь пунктов. А что конкретно предлагают эти документы?

Москва призывает США и других членов НАТО остановить расширение Блока на восток, не принимать бывшие республики Советского Союза в Альянс, не строить с ними двусторонние военные отношения и не создавать на их территории военные базы, даже не проводить совместные военные учения!

Ясное дело, что, если США и НАТО примут эти предложения, Грузия, Украина и Молдова не только не станут членами Блока, даже Вашингтону придется закрывать военную базу на территории Грузии.

Но примут ли США и НАТО эти предложения? Уже поступили первые реакции на эти предложения. Американцы часть их назвали «интересными», а часть вообще неприемлемыми…

Но тут интересно другое — на каком основании Россия пытается решать судьбу постсоветского пространства? Кто дал ей это право? Люди уже десятилетиями ищут ответы на эти вопросы. Помнится, в начале девяностых годов прошлого века политолог армянского происхождения, тогдашний член президентского совета России Андраник Мигранян предложил принять и для России нечто наподобие известной доктрины Монро, провозгласившей принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга. Но заметим, этот документ был принят в начале девятнадцатого века, теперь же двадцать первый век!..

Еще раз приходится отмечать, что вероятность принятия предложений России почти нулевая. Тут мы вспомнили и другую деталь. В начале девяностых годов Москве было предложено стать членом НАТО. Но и тогда Россия начала фокусничать и требовать для себя особый статус. И теперь Кремль предлагает Западу отказаться от всего, чего там старались претворить в жизнь все эти годы.

Наверное, реализация второй встречи Путина с Байденом окрылила фантазии кремлевских геополитиков. Они всерьез поверили, что их Россия является сверхдержавой, хотя Вашингтон не раз заявлял, что считает Россию в лучшем случае региональной державой.

Перед первой встречей президентов было видно, что русских интересует не решение проблем, а сама встреча – они больше стремились к тому, чтобы встреча состоялась. Нам же кажется, что Кремль и на этот раз все преувеличивает и делает неадекватные выводы. Поэтому устремления России по переустройству мирового порядка по своим лекалам тщетны и бесполезны. Россия стала актуальной в большей степени благодаря ее угрозам в адрес Украины и Грузии. Конечно, ядерные боеголовки также придают ей определенный геополитический вес. Да, они добились замедления процесса принятия гуамовской тройки в НАТО. Но в этих странах имеются американские военные базы, которые не менее значимы, чем сам факт их членства в НАТО.

Интересным в этом процессе является то, что мировые силы вновь пришли в движение, чтобы скорректировать существующий мировой порядок. Теперь к биполярному миру добавился еще один полюс – Китай. США должны действовать таким образом, чтобы не вызвать сближение России с Китаем. Встреча китайских и российских лидеров, которая состоялась на днях, показывает, что такая перспектива не исключается.

Интересно, что сам президент Байден не раз отмечал такую перспективу и призывал не допустить ее. Такое впечатление, что он теперь все это забыл, в противном случае, не принял бы такое поспешное решение как бойкот олимпиады в Китае…