О том, что армянский филиал российского государственного информационного агентства «Sputnik» превратился в рупор антиазербайджанской пропаганды, известно давно. Несмотря на то, что официальные лица России заявляли о том, что Карабах является международно признанной частью Азербайджана, издание «Sputnik Армения» имеет рубрику «Нагорный Карабах» и в отличие от иных российских СМИ, говоря о сепаратистском огрызке на азербайджанской территории, указывает его в качестве государства. Иными словами, издание «Sputnik Армения» в открытой форме нарушает положения Декларации о союзном взаимодействии между Азербайджаном и Россией, подписанной в феврале текущего года, поддерживая сепаратизм на азербайджанской земле.

В череде антиазербайджанских публикаций сегодня «Sputnik Армения» опубликовало статью под названием «»Мир» Пашиняна для Армении, или Как депутаты от власти предпочли помидоры танкам».

В этой публикации подвергнуты критике заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в кратчайшие сроки необходимо подписание мирного договора с Азербайджаном.

Основной посыл статьи заключается в том, что нынешние власти Армении предают национальные интересы страны, а высказывающие за нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией должностные лица выставлены в качестве лицемеров и торгашей, заботящихся о собственных интересах.

К слову, за нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией ратуют и российские власти, однако это обстоятельство не мешает изданию «Sputnik Армения» занимать противоположную позицию.

«Судя по настроениям внутри правящей власти (Гражданский договор — ред), «медовый месяц» с Азербайджаном и Турцией не за горами. Одно лишь удручает – эти романтические отношения будут в ущерб интересам многострадального Арцаха», — отмечает издание «Sputnik Армения».

Читая эти строки, складывается ощущение, что эта статья опубликована в армянской прессе, но никак не в российском издании, финансируемом из госбюджета. Но, к большому сожалению, данная статья, как и многие тысячи антиазербайджанских публикаций, опубликована в российском СМИ.

Это в очередной раз доказывает, что «Sputnik Армения» выступает основным рупором армянской пропаганды в информационном противостоянии против Азербайджана и Турции. Вдобавок, это издание еще и превратилось в канал попытки реабилитации нацизма. В то время, как Россия всегда активно выступает против переписывания истории и искажения реалий Второй мировой войны, «Sputnik Армения» открыто встало на сторону сторонников героизации нацизма. Это произошло в январе текущего года, когда Союз армян России попытался организовать в Москве по случаю 30-летия ВС Армении показ фильма про приспешника немецких фашистов Гарегина Нжде. Российские СМИ и общественные организации выступили с осуждением этой попытки героизации нацизма.

На этом фоне издание «Sputnik Армения» открыто встало на сторону сторонников героизации нацизма и пыталось обелить Гарегина Нжде — одного из организаторов армянского легиона, принимавшего участие в подготовке диверсантов для подрывной деятельности в тылу советских войск. Вот так «Sputnik Армения» продолжает сеять межнациональную рознь, подпитывать реваншистские настроения и совершать антиазербайджанские провокации. А в данном случае еще обвинять нынешние власти Армении в предательстве…