Россия отводит войска от границы с Украиной

Россия объявила о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу был обнародован в четверг, 22 апреля, в пресс-релизе министерства.

По словам Шойгу, отвод войск начнется уже 23 апреля и завершится к 1 мая. Министр объяснил это «успешным завершением учений». «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — заявил Сергей Шойгу.

Одновременно он приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe». На совещании в Мурманске 13 апреля Шойгу отметил, что эти маневры НАТО станут крупнейшими за последние 30 лет. (DW)