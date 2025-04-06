После российских авиаударов на западе Украины вооруженные силы Польши направили военную авиацию для защиты польского воздушного пространства близ восточной границы. Об этом оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило в воскресенье, 6 апреля, в соцсети X.

«В связи с активной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположеным в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация», — указало польское командование.

При этом командующий региональными вооруженными силами «мобилизовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», отмечается далее. «В воздух подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», — заявили в польской армии.

Как указывается в заявлении, данные меры направлены на обеспечение безопасности в регионах, граничащих с украинскими территориями, находящимися под угрозой. «Оперативное командование вооруженных сил отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — подчеркнули в Варшаве. (DW)