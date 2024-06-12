Польша и союзники в ночь на среду, 12 июня, подняли в воздух военные самолеты из-за российских обстрелов Украины. «Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанного с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве», — предупредило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польские военные сообщили, что наблюдали за деятельностью дальней авиации РФ, наносящей удары с использованием крылатых ракет и беспилотников Shahed по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины. По их словам, в последний раз такая активность российской авиации в западной части Украины была зафиксирована 6-7 июня.

«Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши активированы, оперативное командование Вооруженных сил постоянно следит за ситуацией», — говорится в сообщении. (DW)