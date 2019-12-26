Россия делает все, чтобы Анкара еще больше отошла от НАТО

Сирийская армия за последние трое суток взяла города Джарджаназ и Гадфа в провинции Идлиб. Расположенный поблизости турецкий «наблюдательный пост» (в районе Сурман) полностью блокирован. Как отмечают некоторые СМИ, в ближайшее время ожидается наступление на Маарат ан-Нуман.

Комментируя #, что происходит в Идлибе и какие могут быть проблемы между Москвой и Анкарой, политолог Яшар Ниязбаев сказал, что у турецких экспертов есть полная уверенность в том, что в Ливии у Турции и России не будет каких-либо проблем.

«Предпосылкой является то, что стороны не раз приходили к консенсусу по сирийскому вопросу. Поэтому турки считают Россию удобным для них переговорщиком. Подобные заявления также можно услышать от проправительственных экспертов, а также от некоторых чиновников. Есть определенное понимание между Путиным и Эрдоганом», — сказал он.

По его словам, Россия видит, что сейчас между НАТО и Турцией образовалась трещина, и она делает все, чтобы Анкара еще больше отошла от НАТО.

«Поэтому для Москвы сейчас лучше с Анкарой не спорить и проявлять понимание там, где могут возникнуть серьезные разногласия. Поэтому сейчас Россия во многих вопросах закрывает глаза в надежде на то, что Запад не понимает Турцию и не поддерживает ее. Турецкая сторона высоко ценит российское понимание. Поэтому, чтобы не произошло в Ливии или в Сирии, а конкретно в Идлибе, стороны смогут прийти к согласию», — считает аналитик.

Ниязбаев также добавил, что ситуация в Идлибе тяжелая, но турецкая сторона пока отмалчивается, но до каких пор она будет молчать неизвестно.

«Уже наблюдается большой поток беженцев к сирийско-турецкой границе. С другой стороны, Эрдогану нужно будет что-то говорить своему электорату по этому поводу. Долго отмалчиваться не получится. Кроме того, сложная ситуация у турецких военных на наблюдательных пунктах. Уже говорят о том, что пункт № 8 был окружен сирийской армией. Поэтому в скором времени будет нужда в переговорах между Путиным и Эрдоганом», — добавил аналитик.

Ниязбаев считает, что с учетом того, что стороны не смогли прийти к согласию по идлибскому вопросу, видимо, военное решение было единственным.

Говоря же о возможной сделке России и Турции по данному вопросу, эксперт сказал, что даже намеков на это не было.

«Тем более, что когда речь идет о судьбе трех миллионов людей в Идлибе, которые поддерживаются со стороны эрдогановского электората в самой Турции. Поэтому если даже были какие-то соглашения, Эрдоган не мог об этом открыто заявить. Контроль Идлиба давал Турции возможность влиять на политику Сирии, но перед ней стояла задача разоружения местных боевых формирований, она не смогла справиться с этой задачей.

Это сыграло на руку России, которая сейчас пользуется ситуацией. С другой стороны невозможно себе представить, что турецкая сторона могла пойти на такую сделку, Эрдоган все-таки имеет определенные ценности, за что имеет определенный электорат, а эта сделка ополчит этот электорат против него», — подытожил он.

«Сирийская армия не вдруг решила пойти в наступление. О зачистке Идлиба известно давно. Я напомню, в 2017 году Сирия была разделена на зоны деэскалации. Идлиб — одна из таких зон. С самого начала была обозначена цель — демилитаризация провинции. Ответственность за это взяла на себя Турция. В Идлибе с тех пор находятся наблюдательные посты турецкой армии. Там перманентно работает турецкая агентура. Тем не менее, боевиков меньше не стало. Теперь там заправляет ХТШ (ранее террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»)», — сказал «Зеркало» сирийский эксперт Аббас Джума.

Он также добавил, что в террористы в Идлибе атакуют российскую базу в Хмеймиме и военная операция — это логичный ответ на неспособность Турции решить то, за что она взялась.

Говоря о возможной реакции турецкой стороны, эксперт сказал, что «реакция Турции может быть какой угодно».

«Правительство Сирии это мало волнует. Анкару предупреждали. Путин прямо сказал — не получится у турецких ВС, получится у ВКС РФ. Разумеется, десятки тысяч беженцев на сирийско-турецкой границе не могут радовать турецкую власть. Эрдоган уже заявил, что Турция не справится с таким наплывом мигрантов. Но тут уж ничего не поделаешь: Анкара сама виновата», — добавил он.

Что же касается возможной встречи Путина и Эрдогана — это постоянная история и вряд ли она закончится.

«По крайней мере, до тех пор, пока стороны не могут без помощи друг друга решать те или иные вопросы в Сирии. С другой стороны, в Москве явно разочаровались в Турции. И операция в Идлибе — это демонстрация того, что Россия больше не делает ставку на диалог. Точнее на диалог теперь ставят не все. Как показывает практика, переговоры эффективны только тогда, когда они идут параллельно с успешным наступлением САА и союзников», — резюмировал он.