Задача правительства Армении — адаптировать свой народ к меняющейся ситуации.

Как передает «Арменпресс», это премьер-министр РА Никол Пашинян заявил на встрече с жителями общины Беркабер Тавушской области, отвечая на вопрос местного жителя, не будет ли лучше, если правительство уйдет в отставку до начала процесс делимитации границы с Азербайджаном, и состоятся новые выборы. Ведь партия «Гражданский договор» в 2021 году была переизбрана, давая совершенно иные обещания.

Отвечая на вопрос гражданина, Пашинян отметил, что не считает, что это будет верным. «То, что мы делаем — реакция на глобальные геополитические изменения. Мы можем провести выборы и в следующем месяце, сейчас идет война между Украиной и Россией, затем может начаться война между другими странами, что окажет конкретное влияние на нашу ситуацию. Задача правительства — адаптировать свой народ к меняющейся ситуации, которая сложилась, так как это условие чтобы жить и развиваться. Честно говоря, в нашей предвыборной программе нет ни одного пункта, который мы не выполнили бы до конца», — сказал премьер-министр.

Он добавил, если им удастся реализовать то, что задумали, Армения получит реальный суверенитет и независимость. «В 2026 году будут выборы, и если вы решите, что хотите поменять правительство, вы его смените»,- отметил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что то, что он делает, он делает для того, чтобы Армения действительно стала независимым государством, а не форпостом. «Я знаю, что это оказывает очень негативное влияние на мою политическую карьеру. Но лидер на то и лидер, что в случае необходимости жертвует всем ради государства и будущего», — заявил он.

«Отказ Армении от делимитации и последующей демаркации границ с Азербайджаном приведет к новой эскалации на Южном Кавказе. Если мы не сделаем эти шаги (делимитация и демаркация), я гарантирую, что в нашем регионе произойдет еще один взрыв», — отметил он.

Пашинян также сообщил о том, что принято решение о создании рабочей группы из представителей местных общин и включении руководителей администраций в работу комиссий по демаркации и делимитации границы.