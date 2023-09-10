Задерживается проезд автомобиля с продовольствием, отправленного Россией в Ханкенди для армянского населения, проживающего в Карабахе.

Как сообщает АПА, помощь, предназначенная жителям армянского происхождения, проживающим в Ханкенди, должна была прибыть сегодня в Аскеран примерно в 10 часов, грузовик все еще ждет в Бардинском районе. В качестве причины задержки проезда автомобиля называют очередную неконструктивную позицию сепаратистов в Карабахе.

По другой информации, такая ситуация возникла в результате давления Международного Комитета Креста и Запада на Российское общество Красного Креста.

Напомним, что согласно «Меморандуму о сотрудничестве между Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца и Российским Обществом Красного Креста», по инициативе правительства России, с целью удовлетворения продовольственных потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, Российское общество Красного Креста отправило 1 грузовик с продовольственными и непродовольственными товарами.