Российский эксперт: «Заявление об «Искандерах» — не повод для Кремля, чтобы изгонять из власти Пашиняна»

Политический кризис в Армении вышел на новый уровень. Если раньше каждый день оппозиция митинговала и пыталась смести Никола Пашиняна, то сейчас уже на сцену вышла армия, которая потребовала от премьера уйти в отставку, а Пашинян в присущей себе манере в «прямом эфире» фейсбука объявил об увольнении главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна.

Пашинян обвинил армию в попытке военного переворота, и призвал своих сторонников на митинг. Со своей стороны, оппозиция и часть населения поддержала армию и объявила митинг. Внутриполитическая борьба в Армении подошла к кульминации. О том какие процессы развиваются в Армении рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Можно ли квалифицировать сегодняшние события в Ереване как военный переворот? Сможет ли Пашинян удержаться у власти?

— Внешне это все напоминает попытку военного переворота, но на самом деле военным переворотом не является. В этнопсихологии армянского народа очень сильно чувство национального этатизма или государственнического инстинкта, а поэтому армия там никогда не является самостоятельной политической силой, а всегда поддерживает только того из политиков, за кем стоит армяно-григорианская церковь.

В настоящее время Эчмиадзин всецело поддерживает Пашиняна, поэтому я воспринимаю заявление начальника ГШ ВС РА как политический демарш, а не как намерение принять на себя всю полноту ответственности за ситуацию в стране. Армянская армия явно не готова и не способна разрулить тот бардак, который существует в этой стране, а поэтому ее отцы-командиры решили поиграть в политику, чтобы не лишиться своих должностей. К чему такая практика приводит, Россия хорошо знает по событиям февраля 1917 года.

Если бы начальник армянского Генерального штаба действительно хотел бы отстранить Пашиняна от власти, то он не выступал бы с непонятными заявлениями, а собрал бы вокруг себя три десятка решительных офицеров, заблокировал бы где-нибудь кортеж премьера, разоружил или перестрелял охрану, а самого Пашиняна взял в заложники и заставил его подписать документы о передаче власти или просто бы ликвидировал.

Но после заявления ничего не сделано: солдаты в казармах, комплексы зданий парламента, правительства, национального телевидения армией не взяты под контроль, вместе с государственным банком и прочими кредитно-финансовыми учреждениями, аэропорты также не закрыты. Призыв генштаба к отставке Пашиняна спровоцировал только новый виток противостояния между гражданскими сторонниками и противниками армянского премьера, а армия осталась в стороне. Возможно, я чего-то не знаю, но по имеющейся у меня информации ждать надо не устранения Пашиняна, а скорых отставок всего армянского генералитета.

— Ряд экспертов считают, что его наказывает Кремль за его заявления про «Искандеры». Насколько это утверждение верное?

— Мне уже как-то привычно слышать в адрес Кремля и лично президента Путина обвинения во всех смертных грехах, даже в тех, к которым моя страна и ее лидер не причастны. Любой мало-мальски грамотный военный специалист прекрасно понимает, что ракета не может взрываться на 10 %, что и вызвало смех ныне уволенного со службы замначальника генштаба Армении.

Пашинян выставил себя дураком, генерал подтвердил, что Пашинян — дурак, Пашинян за это его уволил, доказав тем самым, что он — дурак в квадрате. Все, кто компетентен, это поняли и дружно громко посмеялись над идиотизмом в Армении. Эта ситуация — не повод для Кремля, чтобы свергать или изгонять из власти Пашиняна, так как он сейчас очень удобен Москве, подписывая все документы по послевоенному урегулированию в Карабахе. Он не угоден тем внутренним силам в Армении, которые с окончательной утратой Карабаха лишатся политических, административных и финансовых ресурсов, с ним связанных. Так что все сейчас происходящее в Ереване — это сугубо межклановые внутриполитические разборки, но никак не геополитический кризис в регионе Южного Кавказа. Мой прогноз — Пашинян победит не за явным преимуществом, но по очкам.

— Ну а с чего вот Пашинян опять начал жаловаться на российское оружие и теперь уже на «Искандеры»? Чем было вызвано такое недовольство российским оружием?

— Никол Пашинян сегодня находится под перекрестной критикой, на которую он должен как-то реагировать. В отличие от своих предшественников во власти и вообще многих мировых политиков он по старой журналистской привычке не уходит от ответов на острые и нелицеприятные вопросы, а пытается на них отвечать, пусть даже и коряво, тем самым выстраивая диалог с прессой и обществом, чего нельзя сказать о большинстве его зарубежных коллег, особенно с постсоветского пространства.

С момента завершения армяно-азербайджанской войны он пытается объяснить своим согражданам логику своих действий и поступков в военное время, хотя это у него не всегда получается хорошо, но он не прячется в бункере и не создает вокруг себя информационный вакуум, что в моих глазах выглядит как достоинство, а не как недостаток.

Он открыт критике и пытается донести свои идеи до массового общественного сознания, но его беда в том, что его мысли и идеи как у всякого популиста и демагога без высшего образования зачастую бывают сумбурными и алогичными, но именно это, видимо, как раз и нравится армянскому обывателю, раз он поддержал Пашиняна во время государственного переворота весной 2018 года.

Что касается его последнего словесного пассажа в адрес российский ОТРК «Искандер», которые оказались якобы беспомощными в военное время против систем ПВО-ПРО Азербайджана, то его надо рассматривать с двух точек зрения — политической и технической. Политический аспект заключается в том, что Пашинян, пусть и косвенно, но признал, что Армения использовала оперативно-тактические ракеты против Азербайджана в последней войне со своей территории, и сделано это было для того, чтобы спровоцировать ответный удар по местам их дислокации и тем самым втянуть ОДКБ в лице России в боевые действия против азербайджанской армии. Однако политическая воля руководства Азербайджана и дисциплина в войсках сорвали эти планы. Технический аспект заключается в том, что армянские военные не смогли в полной мере применить все боевые возможности «Искандеров», что указывает на общую деградацию армянских вооруженных сил накануне войны.

У меня нет ни малейшего желания разбирать досужие домыслы о том, почему ОТР «не выстрелили», так как я не специалист в данном вопросе, но очень странным выглядит факт. Почему армянские военные, специально обучавшиеся использованию этих комплексов в боевых условиях, не смогли заставить их работать на 100 % своих тактико-технических возможностей. Я думаю, что причину этого следует искать не в России, а в Армении, и заниматься поиском ответа на данный вопрос должна Специальная следственная служба этой страны.

— На днях появились сообщения о том, что Россия поможет Армении восстанавливать армию.

— Лично я не исключаю такой возможности, поскольку она предопределена союзническими обязательствами в рамках ОДКБ, пусть даже в каком-то опереточно-карнавальном варианте. Военное присутствие России в Армении очень велико — пограничная служба, система ПВО-ПРО страны, наземно-технические службы ВВС, подразделения РЭБ, военно-техническая разведка — все это не просто находится под российским контролем, но и управляется силами российских офицеров и состава Совместного контингента войск России и Армении. Под управлением Министерства обороны и Генерального штаба Армении, де-факто, остались только сухопутные войска, но и они были наполовину уничтожены во время недавней армяно-азербайджанской войны.

В этих условиях России будет много проще полностью взять Армению под свою военную защиту, чем воссоздавать ее армию заново и за свой счет. В данном варианте развития событий есть одно существенное «но»: если Россия введет в страну свои дополнительные силы на фоне нынешнего плачевного состояния армянской армии, то на условном Западе и в части армянского общества это будет восприниматься как «оккупация», что России после крымских событий 2014 года никак не нужно. Поэтому у Кремля не остается иного варианта, как вкладываться в очередной раз в модернизацию армии Армении без всякой надежды на отдачу средств в будущем.

Понятно, что армия Армении уже не будет состоять из 5 армейских корпусов и множества управлений в составе Министерства обороны, что плодит массу никому не нужных генеральских должностей и коррупцию. А в составе одного танкового, двух мотопехотных полков с приданными артиллерийскими, саперными и прочими батальонами и дивизионами и двумя эскадрильями авиации, для управления которыми вполне будет достаточно одного генерала и десятка полковников. Естественно, такая армянская армия не сможет противостоять ни азербайджанской, ни тем более турецкой, но сможет быть сильнее грузинской и представлять собой достойный атрибут государственного суверенитета страны. Другие варианты реанимации армянских вооруженных сил вряд ли возможны и обоснованы с геополитической точки зрения. Конечно же, при таком раскладе Армении придется навсегда забыть о реванше в отношении Азербайджана и избавиться от иллюзий о своем вселенском величии. В противном случае никакая военно-техническая помощь России ей совершенно точно не поможет. Разруха начинается в мозгах.