Российский эксперт: «Пашинян уже сейчас ведет разговоры о том, как выгоднее продать Карабах»

Ушедшая неделя запомнилась всему миру данными об увеличении ареала и численности распространения коронавируса, а армянам запомнилась «избранием» в этой суете нового лидера военно-криминального режима в оккупированном Нагорном Карабахе. Хоть весь мир заявил о том, что не признает эти «выборы», политологи отмечают, что сей факт является подтверждением того, что «карабахский клан» стремительно теряет позиции и покидает политическую арену. Как «избрание» нового лидера карабахских сепаратистов окажет влияние на процесс урегулирования карабахского конфликта? На вопросы # отвечает эксперт в этой сфере, российский историк, политолог Олег Кузнецов.

— Экс президента Армении Сержа Саргсяна обвинили в коррупции на сумму 7 миллионов долларов, и теперь он тоже находится под следствием, как и Роберт Кочарян. Можно ли утверждать, что армянский премьер Никол Пашинян добился окончательной победы над «карабахским кланом»?

— Вне всякого сомнения, с момента захвата власти в Армении Никол Пашинян делает все для того, чтобы уничтожить «карабахский клан» и как политическую, и как финансовую силу внутри страны. В принципе, с точки зрения национальных интересов он абсолютно прав. В 1999 году полевые командиры незаконных вооруженных формирований армянских сепаратистов Нагорного Карабаха через террористический акт в парламенте страны захватили власть в Армении. По сути, тогда преступное квазигосударство «Арцах» оккупировало легитимное государство Армению, а деятельность Пашиняна направлена на то, чтобы освободить свою страну от внешней оккупации «вторым армянским государством».

В моем понимании он свою миссию во власти понимает именно так, что полностью согласуется с исторической действительностью и реальностью. Поэтому для него уголовные преследования Кочаряна и Саргсяна являются очевидной политической целесообразностью и прямой обязанностью главы государства. Он взял курс на подавление и моральное унижение всех знаковых фигур карабахского клана и твердо следует ему.

К тому же не следует забывать, что помимо рационального чувства политической целесообразности и чувства долга главы государства, Пашиняном движет также иррациональное чувство мести, столь свойственное национальному менталитету армянского этноса в целом. Как известно, после событий 1 марта 2008 года Пашинян был осужден на 7 лет лишения свободы и 4 года провел в тюрьме. Теперь он мстит своим обидчикам и за политически мотивированное осуждение, и за издевательства тюремщиков. Поэтому он столь активен и бескомпромиссен в деле преследования своих обидчиков, был даже готов пойти на лишение иммунитета судебной власти, лишь бы заставить терпеть Кочаряна, Саргсяна и других все то, что он некогда терпел сам.

В связи с этим показателен факт, что на правовой беспредел в действиях Пашиняна по преследованию представителей «карабахского клана» стали указывать даже правозащитники из Amnesty International, но их критика его не остановила, а наоборот, даже раззадорила. Поэтому со всей определенностью можно говорить о том, что со сменой власти общая ситуация в Армении не изменилась, — как она была страной правового нигилизма и беспредела, так и осталась. Поэтому я уверен в том, что Пашинян не остановится до тех пор, пока не уничтожит «карабахский клан» может быть даже физически.

— Известно, что экс президенты Армении были в хороших отношениях с Кремлем. Как последние шаги Пашиняна повлияют на отношения Еревана и Москвы?

— Преследование нынешней армянской властью двух экс президентов этой страны, отличавшихся ярко выраженной прокремлевской ориентацией, не просто будет оказывать в неопределенном будущем, а уже оказывает в реальном сегодня прямое и непосредственное влияние на взаимоотношения Москвы и Еревана. И влияние то направлено отнюдь не на поддержание отношений дружбы, существовавших в недавнем прошлом между Россией и Арменией. Сейчас в сознание армянского общества активно внедряется мысль о том, что «Россия — это второй враг Армении после Турции и Азербайджана», и эта мысль находит свой отклик, особенно среди армянской молодежи, воспитанной на нацистских идеях Гарегина Нжде.

Вне всякого сомнения, за два года власти Пашинян смог бы найти время и ресурсы, чтобы прекратить героизацию нацизма в стране, но он сознательно этого не делает, так как с помощью расовой теории Нжде и ее сторонников он обеспечивает своей физическое присутствие во власти.

Получился очень интересный парадокс: Кочарян и Саргсян реанимировали Нжде, чтобы через его идеологему укрепить власть «карабахского клана» над Арменией. Но после того как их власть пала, новые власти воспользовались все той же теорией, чтобы свести с ними счеты, объявив их ставленниками Кремля (кем они в действительности и были), то есть противниками «чистой» национальной Армении. Впрочем, любой нацизм — будь он германский или армянский — всегда имеет русофобскую сущность. Поэтому не стоит удивляться тому, что к Пашиняну сегодня в Кремле относятся почти так же, как некогда к Саакашвили.

— Как повлияет вывод «карабахского клана» с политической арены Армении на урегулирование карабахского конфликта?

— «Карабахский клан» уже никак не влияет ни на внутреннюю жизнь, ни на внешнюю политику Армении, его представителям нужно молиться, чтобы их всех не пересажали бы, а их имущество не конфисковали и не поделили между собой нынешние власть предержащие. Сейчас они находятся в жестко контролируемом положении, и с ними не сводят счетов только потому, что все они сейчас не только лояльны, но и смирны.

Ни о каком влиянии представителей «карабахского клана» на содержание процесса переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию более говорить не приходится. Сейчас позицию Армении в этом вопросе определяет лично Пашинян. Суть его позиции проста: Карабах — не Армения, так как Карабах — пророссийский, а Армения — проамериканская.

Поэтому судьба Карабаха волнует его постольку, поскольку этот вопрос влияет на стабильность внутриполитической ситуации. Как только она позволит сбросить Карабах как ненужный балласт в свободное плавание, так Пашинян сделает это. Тема Карабаха сегодня не приносит Армении и ее властям былых финансовых и имиджевых преференций, а поэтому для Еревана она более не интересна. Пашинян уже сейчас ведет разговоры о том, как выгоднее продать Карабах (то ли России, то ли Ирану, то ли даже Китаю), но пока покупателя на него не находится. Азербайджану он возвращать его явно не намерен, поэтому восстановление его юрисдикции над данной территорией возможно только вооруженным путем, на торг в данном случае Баку рассчитывать не приходится.