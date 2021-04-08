Родные пропавших военных заблокировали Минобороны Армении

Сотрудники Минобороны Армении уже 11-й час не могут покинуть здание ведомства из-за акции протеста родных и близких пропавших без вести военных. Об этом Sputnik Армения заявил источник в министерстве.

«С 11 утра ни один сотрудник не смог выйти из здания. Здесь есть сотрудники полиции, но они ничего не предпринимают, люди закрыли все входы и выходы здания», — сказал источник.

Родные пропавших без вести военных со дня конца войны проводят различные акции протеста перед зданиями правительства и Минобороны. Несколько раз группы родных пропавших солдат принимал у себя премьер-министр Никол Пашинян, обещав сделать все возможное.

 

 

| 2021-04-08T22:51:17+04:00 8 апреля 2021, 22:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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