На днях на собрании правящей партии «Гражданский договор» в Анкаване премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение о том, что Азербайджан является одним из внешних вызовов, стоящих перед страной. «Азербайджан говорит: «Вы не давали мне жить 30 лет, я и вам не позволю жить», и это самый большой вызов, который нам предстоит преодолеть», — подчеркнул Пашинян.

Высказанная Пашиняном мысль вполне рациональна – пока не заключен мирный договор с Баку, не делимитирована граница, а из Конституции страны не исключены положения, содержащие территориальные претензии к Азербайджану, Армения всегда будет стоять перед вызовом.

Однако в оппозиционном стане отказываются всерьез воспринимать разумную мысль Пашиняна. Так, на заявление премьера гневной тирадой разразился представитель Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, который отметил, что слова Пашиняна о мести Азербайджана могут стать опасным прецедентом, который будет использоваться для оправдания «агрессивных действий Баку в будущем».

По мнению Шармазанова, «данное заявления Пашиняна может оправдать все прошлые и будущие действия Азербайджана против Армении и армянского народа, включая возможную военную агрессию».

Эту мысль развил и экс-депутат Арман Абовян, по мнению которого нынешние власти Армении оправдывают свои уступки Азербайджану формулой мести. Хотя на самом деле у Азербайджана нет причин мстить Армении (!).

Абовян на полном серьезе считает, что «Армения никогда не совершала зверств и злодеяний по отношению к азербайджанцам, проживающим на момент начала конфликта в стране». И более того, «в Армении не было погромов и резни азербайджанцев». Вот как! То есть, по мнению Абовяна, чей возраст предполагает сделать вывод, что он был очевидцем событий в Армении в 1988-1989 годов, около 250 тысяч азербайджанцев по собственной воле покинули родные края.

И не было в феврале 1988 года никаких массовых митингов в Ереване, на которых выкрикивали лозунги «Очистить Армению от тюрков!», «Армения – для армян» и т.д. Не была сожжена Демирбулагская мечеть, а также азербайджанская средняя школа и Ереванский азербайджанский драмтеатр имени Дж. Джаббарлы. Не было никакой массовой депортации азербайджанцев из Армении, которая сопровождалась массовыми убийствами, сожжением домов и нападениями на азербайджанцев со стороны армян.

Не стоит кривить душой. Против проживающих в Армении азербайджанцев была осуществлена этническая чистка, в результате которой они бежали из 185 населенных пунктов. Около 300 азербайджанцев были убиты. Из них 49 человек, убегая от расправы, замерзли в горах, 41 человек погиб в результате жестокого избиения, 35 человек погибли от зверских пыток, 115 человек были сожжены, 16 человек были расстреляны, 10 человек, не выдержав истязаний и пыток, умерли от инфаркта, 2 человека были умерщвлены врачами в больнице, а остальные были утоплены в воде, повешены, убиты электрическим током и обезглавлены.

Далее Абовян утверждает, что «Армения никогда не оккупировала ни сантиметра азербайджанской территории, а карабахские армяне решили пойти по пути самоопределения». А как же оккупированные азербайджанские анклавы и села Газахского района Азербайджана?! Если Армения не оккупировала Карабахский регион Азербайджана, то почему же на Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года стоит подпись армянского премьер-министра?

И как карабахские армяне решили пойти по пути самоопределения, если согласно Декларации о независимости, принятой 23 августа 1990 года армянским парламентом, Карабах «воссоединялся» с Арменией? В дальнейшем это положение было закреплено в Конституции Армении. Не знаю, как в Армении, но во всем мире подобные действия расцениваются как акт военной агрессии против другого государства со всеми вытекающими последствиями.

Свои фантазии и вздорную болтовню горе-аналитик Абовян переносит и на события столетней давности. Он утверждает, что «Азербайджан и Турция с двадцатых годов двадцатого века вели политику по созданию условий для обретения общей границы», забывая, что между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана существует сухопутная граница. К слову, в 1930 году за счет территорий Нахчыванской АССР и Джебраильского уезда Азербайджанской ССР был создан Мегринский район Армении. Этот шаг окончательно отделил по суше Нахчыван от остальной части Азербайджана.

Отсутствие смысла в нелепых заявлениях Абовяна, мнящего себя выдающимся аналитиком, делает его «аналитические выкладки» филькиной грамотой. Он даже не разбирается в теме, но с умным видом делает нелепые умозаключения, стараясь выдать свой глупый вымысел за правду. Плоды собственной больной фантазии, которые он преподносит в качестве чего-то само собою разумеющегося, говорят о том, что Абовян заигрался во всезнайку, путая свои сны с реальностью…