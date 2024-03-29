Армения заблокировала трансляцию авторских программ Владимира Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета». Об этом сообщил заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян в Facebook.

«ЗАО «Армянская сеть телерадиовещания» на основании статей 5 и 6 соглашения «О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации» на основании фактов постоянных нарушений, зафиксированных в регионе, заблокировало трансляцию авторских программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на общественном мультиплексе телеканала «РТР-Планета» на территории Республики Армения», — написал Погосян.