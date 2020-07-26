Результаты тестов на COVID-19 в Азербайджане были недостоверными — Агентство ОМС

Результаты тестов на коронавирус за 25 и 26 июля, отправленные порталом Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, содержали неверную информацию, говорится в сообщении Агентства ОМС. Причиной этого стала техническая ошибка, сообщает «Спутник Азербайджан».

В структуре просят граждан, получивших СМС-сообщение в указанные дни, не принимать во внимание результаты тестов.

Начиная с понедельника, 27 июля сдавшим анализы людям будет направлено новое сообщение.

Агентство ОМС приносит свои извинения за произошедший в системе уведомлений технический сбой.

Накануне сообщалось, что за 24 июля в Азербайджане был выявлен 321 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, было провелено 8433 теста на COVID-19.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 29 633 случая заражения коронавирусом, из этого числа 22 082 человека благополучно прошли лечение, 408 пациентов клиник скончались.

Лечение 7143 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.