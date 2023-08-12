В пакет услуг ОМС добавлены новые медицинские услуги.

Как передает АПА, постановление об этом подписал Али Асадов. Внесены изменения в пакет услуг, увеличено количество и ассортимент медицинских услуг, а также обновлена стоимость некоторых услуг.

Согласно постановлению, в пакет медицинских услуг были добавлены дорогостоящие операции, такие как растяжение костей, мышц, растяжение сухожилий сгибателей нижних конечностей при церебральном параличе, фиксация сухожилия, операция по сколиозу.

Операция по удалению доброкачественных опухолей головного мозга тоже добавлена в пакет медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию.