Режим самоизоляции: медийные персоны продолжают радовать своих поклонников

Звезды и медийные персоны, наравне со всеми законопослушно заперлись по домам, но режим самоизоляции проводят с пользой и заботой о своих поклонниках.

Итак, кто же отличился больше всех?

Известный азербайджанский модельер Фахрия Халафова.

Она не только сшила себе защитную маску, но и поделилась эксклюзивной выкройкой со своими фолловерами, так что теперь чтобы оригинальные, дизайнерские маски сможет сшить любая рукодельница.

«Друзья, представляю вам чертеж для построения выкройки маски, которую можно сшить в домашних условиях из хлопчатобумажной ткани и простой резинки. Если возникнут вопросы, пишите и спрашивайте!», — написала модельер в дополнении к своему полезному статусу.

Энергичная, талантливая и обаятельная Нармин Каримбекова.

Сегодня певица дала полноценный концерт с балкона своего дома, находящегося в Ясамальском районе столицы.

Таким образом, она поддержала новый проект телеканала AzTV Eyvana çıx, в рамках которого запланирована целая серия «балконных концертов». Радости соседей популярной певицы не было предела – живой концерт, популярные песни, хорошее настроение. Тем, кому не посчастливилось соседствовать с Нармин Каримбековой, концерт пришлось смотреть по телевизору, благо, шоу транслировалось в прямом эфире.

Народный артист Азербайджана EMIN.

Певец ни на один день не забывает о своих поклонниках. Находясь на карантине, он записал дуэт с Jony под названием «Камин». Артист не перестает экспериментировать в своем жанре и делает свежие коллаборации с молодыми исполнителями. Музыку и слова к песне написал Jony, и как рассказал EMIN, сделал он это «у камина в 6 утра».

А на днях EMIN выступил с «живым» концертом, за которым следила многомиллионная онлайн аудитория. Певец исполнил хиты «Я лучше всех живу», «Начистоту», «Нежная», треки из альбома «Девочка моя», а также представил абсолютные новинки.

«Наша музыкальная миссия – нести добро и радость в каждый дом. В период карантина и самоизоляции люди не могут ходить в кино, театры, на концерты, видеться с друзьями. У нас есть уникальная возможность сейчас принести нашу музыку онлайн в каждую семью, а зрителям оставаться дома вместе с родными и наслаждаться концертом. Берегите и поддерживайте друг друга, а мы постараемся сделать все, чтобы ваш досуг был разнообразным» — сказал EMIN.

Народный писатель, кавалер ордена «Шохрат» Натик Расулзаде также не забывает о почитателях своего таланта, и принял участие в проекте Главного Управления культуры города Баку «Sənətinlə dəstəklə!». В рамках проекта в соцсети Instagram состоялась онлайн- встреча писателя с подписчиками, в ходе которой он ответил на многочисленные вопросы, поделился творческими планами.

13 апреля аналогичную встречу проведет популярный азербайджанский писатель Варис Елчиев. Посмотреть прямой эфир можно будет на официальной странице Главного Управления культуры города Баку.

Актер легендарной команды КВН «Парни из Баку», издатель и общественный деятель Бахрам Багирзаде во время карантина пишет аналитические статусы, а также устраивает конкурсы среди своих подписчиков. На днях Бахрам анонсировал новый конкурс «BİZİM MƏHƏLLƏ» («Наш двор»)

Для участия в конкурсе участники должны сфотографировать или снять на видео свои дворики, виды Баку, не выходя при этом из дома. Все работы должны быть сняты из окон или балконов, после чего отправлены в direct на Instagram аккаунт Бахрама Багирзаде.

«Самые лучшие снимки и ролики я выставлю в stories на моей страничке. Победителей ждут ценные призы и подарки! Вперед и только вперед!», — написал Бахрам Багирзаде.

Заслуженный артист Азербайджана, художественный руководитель группы «Rast» Рашад Гашимов во время карантина порадовал поклонников новой песней. Долгожданный трек группы в исполнении заслуженной артистки Ламии Керимовой получил название «Canan». Новинка пришлась по душе поклонникам группы, и они выразили свой восторг в многочисленных комментариях.

Азербайджанский танцор Фарид Казаков вышел за рамки виртуальных трансляций и устроил «реальный» концерт в карантинном центре, расположенном в Деревне атлетов. 24 марта он наравне с другими гражданами Азербайджана, прилетел чартерным рейсом из Москвы и две недели провел в карантине. В последние дни пребывания танцор решил поднять настроение всем, кто временно проживал с ним по соседству, и устроил для них концерт.

«В настоящий момент я все еще нахожусь на карантине в Деревне атлетов, но уже предвкушаю возвращение домой. Сейчас очень не простое время для всех нас. Оно проверяет нас на прочность, силу и выдержку… Наш азербайджанский народ с давних времен, славится своей силой и стойкостью! Главное — верить и надеяться на лучшее!», — рассказал танцор в интервью «Зеркало»,

Фарид рассказал, что все это время он продолжал поддерживать свою форму, занимаясь и репетируя в номере и в фойе. На одной из своих репетиций он познакомился с молодым скрипачом Ниджатом Фейзиевым. Администрация комплекса выделила талантливым артистам большой зал для репетиций. Там же состоялся концерт, куда были приглашены все желающие.

«Концерт получился очень интересным! Зрители сопровождали каждый номер бурными аплодисментами. Это настоящее счастье — иметь возможность дарить людям счастье, радость и позитивное настроение. Хочу от имени всех людей, находящихся на карантине в Деревне атлетов выразить благодарность нашему многоуважаемому президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные условия и за все, что они делают для своего народа!», — сказал танцор корреспонденту #.