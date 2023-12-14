Один из руководителей Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что соратники Алексея Навального не нашли его в московских СИЗО, и где он находится, а также что с ним – по-прежнему неизвестно. О местонахождении Навального нет информации уже восемь дней.

Ранее о том, что оппозиционера доставили из владимирской колонии в Москву для проведения следственных действий, сообщил со ссылкой на неназванные источники телеграм-канал «База».

«Версия «Базы» о том, что Алексей в Москве, не нашла подтверждения. Следственные действия не проводят без адвокатов. Все следственные действия и так проходили во Владимире. Восемь дней мы не знаем, где Навальный», – написал Жданов на своей странице в соцсети Х.

В начале декабря соратники Алексея Навального сообщили, что с ним пропала связь. Его также не подключали к заседаниям суда. Позднее сотрудники колонии строгого режима №6 в Мелехове Владимирской области, где оппозиционер находился в последние месяцы, заявили, что он больше у них не числится.

Местонахождение Навального неизвестно до сих пор. По всей видимости, его этапировали. ФСИН, как правило, до завершения этапирования не сообщает, куда отправлены заключённые. (svoboda.org)