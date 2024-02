Министерство финансов США усиливает санкционный режим для российской экономики. В этих условиях возможность для Москвы получить столь необходимые ей товары — это китайский импорт. Еще кое-что приобрести через Турцию и другие, так называемые дружественные юрисдикции.

Однако все это становится все труднее и проблематичнее. Американские и европейские финансовые власти устроили буквально сафари на так называемый российский теневой танкерный флот, перевозящий нефть со стоимостью выше price cap — ценового потолка.

Не помогают различные уловки вроде перегрузки в открытом море с танкера на танкер с изменением документов и прочие фокусы контрабанды. Западная бюрократия очень медлительна. Она бесконечно изучает, согласовывает, разрабатывает протоколы, инструкции и прочую документацию, но когда эти этапы пройдены, то дальше следует неуклонное выполнение. И еще очень важное, все нарушители и отклоняющиеся будут найдены и наказаны, независимо, сколько для этого потребуется времени и сил.

Наступил момент, когда теневой флот почувствовал это на себе. Для начала под санкции стали попадать конкретные суда. И это оказалось очень сильным ударом.

Как пишет издание Bloomberg, нефтяной танкер NS Leader, принадлежащий России, уменьшил скорость вдвое, совершил почти мгновенный разворот у берегов Португалии после того, как попал под санкции США. Он теперь не направляется в Приморск на Балтийском море, до которого ему было еще 10 дней хода, для загрузки нефтью, а изменил пункт назначения на «для заказов». Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов и информации о судоходстве, собранные Bloomberg.

Двумя месяцами ранее, также попав под санкции, судно «Виктор Бакаев» совершило такой же маневр примерно в той же точке Атлантического океана, отказавшись от своего рейса к другому российскому нефтяному экспортному терминалу в Новороссийске. Сейчас судно стоит на якоре в Черном море и с тех пор не перевозит никаких грузов.

При всем при этом в Москве до сих пор не уяснили складывающуюся ситуацию. Там все еще считают, что смогут с помощью китайских друзей диктовать партнерам свои условия. Типичный пример — бананы.

Главный экспортер этого фрукта — Эквадор. Страна экспортирует более 7 млн тонн в год. Россия 95% бананов до недавнего времени привозила из этой латиноамериканской страны. И вдруг в бананах был найден крайне опасный вредитель муха-горбатка. Странно, что весь остальной мир, который покупает и ест бананы из Эквадора, никаких вредителей в них не находит.

Все очень просто. Правительство страны решило продать США российское вооружение, так как оно ему больше не нужно. В Москве стали на дыбы, так как резонно заподозрили, что из США это вооружение попадет в Украину. В российской столице заголосили на все лады и начали открыто угрожать Эквадору.

Однако президент Даниэль Нобоа посчитал, что для него гораздо важнее получить за не нужную его стране военную технику $200 млн, чем потворствовать московским хотелкам. И, конечно, тут же Россельхознадзор нашел в эквадорских бананах упомянутого вредителя.

Сказать, что в Кито страшно заволновались никак нельзя. Во-первых, в море находится до 170 тыс. т бананов уже оплаченных российскими импортерами. При средней цене в 50–60 центов за килограмм около $85 млн зависают в воздухе. Теперь задача провести купленные бананы через фитосанитарный кордон. Велика вероятность, что они просто сгниют на таможенном складе — вернуть их в Эквадор уже невозможно. Так и вспоминается пословица об ударах по своим, чтобы чужие боялись.

Во-вторых, в Москве заявили, что заменят эквадорские бананы индийскими. Первая партия их уже отправилась в Россию.

Как обычно гладко было на бумаге или в официальных заявлениях. Индия выращивает около 33 млн т бананов, но и потребляет внутри страны 32 млн т. Так что ее экспортный потенциал невелик.

К тому же бананы очень привередливы к способу транспортирования. Довольно длинная цепочка, в том числе и портовая инфраструктура. У Эквадора все это есть, а вот в Индии нет. Не нужно было. Пока же экспорт бананов из Индии составляет 28 тыс. т в год. Сравните с экспортом из Эквадора и почувствуйте разницу.

Вообще банановая история полна деталей, которые с легкой руки российского руководства из чисто коммерческих превращаются в политические со всеми вытекающими последствиями. О некоторых говорилось выше.

И тут мы подходим к весьма интересной новости. Китай заявил, что увеличивает импорт бананов из Эквадора в 1,5 раза. Об этом сообщила эквадорская Ассоциация экспортеров бананов (AEBE). Вот такой привет от ближайшего друга и партнера.

И это, мягко говоря, мелочь, но дальше все гораздо серьезней.

Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с любыми российскими или белорусскими организациями.

Как пишет московская газета «Ведомости», прекращены транзакции не только с помощью системы SWIFT, но с российской СПФС (Система передачи финансовых сообщений Банка России — авт.) и китайской CIPS (China International Payments System — Трансграничная межбанковская платежная система — авт.).

Все закрутилось после того, как в декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, ужесточающий санкции против фирм и организаций их нарушающих.

По всему миру банки начали очень придирчиво проводить так называемый комплаенс (англ. compliance — соответствие) — соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям, или нормам.

Дело в том, что даже если движение денег с помощью национальных систем непосредственно не видно американским и европейским контролирующим органам, но все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка они могут потребовать. На китайскую CIPS давит SWIFT и запрашивает информацию об объемах финансовых операций с Россией.

В середине января в Гонконге состоялась встреча представителей американского Министерства финансов с руководителями офисов практически всех крупнейших китайских и международных банков, представленных в этом городе. Американские представители дали подробные разъяснения о последствиях продолжения нарушений санкций и проведения расчетов с российскими финансовыми и коммерческими организациями. Есть все основания полагать, что крайне неприятные сообщения о прекращении всяких операций с Россией и Беларусью последовали после упомянутой встречи. Видимо разъяснения американских чиновников оказались настолько доходчивыми, что китайские банкиры и финансисты предпочли не рисковать даже транзитом российских или белорусских счетов.

Комплаенс ужесточили по крайней мере три банка из так называемой большой китайской четверки — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China. Кроме того, прекратили платежи две платежные системы – PingPong и Xtransfer.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что в российском Министерстве финансов стали разрабатывать варианты перехода на криптовалюту, в частности, на биткоинты. Тут вообще никакого контроля и полная свобода.

Есть одна проблема. Получив оплату в биткоинтах потом эту электронную валюту можно обменять только на рубли. И что, позвольте спросить, потом с ними делать. Обменять на доллары и евро не получится, так как в каждом банке действует тот же комплаенс. В лучшем случае можно конвертировать рубли, например, в дирхамы ОАЭ, а уже потом в нормальную валюту. Сколько при этом будет потерь на комиссионных не ясно и it is not worth powder and shot — это не стоит пороха и выстрела.

За сложностями в оплате последует отсутствие товаров на полках российских магазинов, необходимых материалов и комплектующих на складах фирм, и заводов. Когда так может быть зависит от товарных запасов российских импортеров.

Рано или поздно российские компании обзаведутся дополнительными юридическими лицами в так называемых дружественных странах. Платить за китайские или турецкие товары будет какая-то казахская или армянская фирма. Однако здесь тоже не все просто.

Во-первых, этим фирмам нужно будет платить налоги, открывать счета, проводить по ним операции, сдавать отчетность своим налоговым и контролирующим органам и т.д. Все это требует дополнительного персонала, оборудования и, наконец, дополнительных помещений. Все должно быть оплачено российскими контрагентами.

Соответственно стоимость товара возрастает, причем довольно значительно. Здесь должна быть плата за риск попасть под американские санкции.

Во-вторых, российские деньги и их представитель рубль стали токсичными. И это происходит не только в Китае или Турции. В любой стране банковские менеджеры трижды подумают, стоит ли им проводить операции с токсичными рублями или гораздо проще вообще от них отказаться.

По всему видно, что западные финансовые органы взялись серьезно и именно за банковский контроль. Оно и понятно, так как движение танкеров и физических товаров отслеживать достаточно сложно, а вот внимательно изучать банковскую отчетность гораздо технологичнее и в чем-то даже проще. Тем более, что банки весьма чувствительны к репутационным потерям и предпочитают не пускаться в рискованные операции с токсичной валютой.

К тому же для китайских банков гораздо важнее операции с западными контрагентами и, в конце концов, от российских клиентов проще отказаться, чтобы не иметь лишних забот.

Кстати, не так давно аналогичная история была с турецкими банками, а до них с банками ОАЭ. И все они предпочли не конфликтовать с западными финансовыми контролерами.

Мы далеки от мысли, что российская внешняя торговля сразу остановится и в стране наступит товарный дефицит. Это возможно, но в какой-то перспективе. Реальность несколько иная.

Затруднения и сложности в банковской сфере усложняют проведение расчетов и значительно увеличивают финансовые затраты. Источники поступления валюты постепенно ужимаются и ее даже если это китайские юани, становится меньше. Все это дополнительно нагружает российскую финансовую систему и без того с ее затрудненным дыханием.

В Москве начинают понимать, что напрасны надежды на Китай. Пекин между Россией и торговлей с США и Европой выберет их, потому что только так у него есть надежда найти выход из очень сложного внутреннего экономического положения.

Так что Россией для этого можно и пожертвовать.