Европейские танкеры продолжают возить в Европу российскую нефть, вопреки действующему с декабря эмбарго. Об этом пишет издание Investigate Europe.

Отмечается, что запрет на поставки российской нефти в ЕС вступил в силу еще 5 декабря. Однако с тех пор европейские танкеры совершили сотни рейсов с российской нефтью, из которых не менее сотни – именно в европейские порты.

Хотя большинство этих танкеров принадлежат греческим перевозчикам, за нарушением санкций также замечены суда из Германии, Монако, Кипра, Дании, Норвегии и Великобритании. Большинство этих рейсов были застрахованы европейскими же страховыми компаниями.

При этом российский холдинг «Совкомфлот», находящийся под европейскими санкциями, продолжает контролировать морскую торговлю с Европой через подконтрольную фирму в ОАЭ.

Как выяснили журналисты, поставки российской нефти в Европу продолжаются благодаря небольшой лазейке в санкциях. Формально под запрет не попадает та нефть, которая была добыта за пределами России, но идет через Россию транзитом. Например, так свою нефть экспортирует Казахстан.

В Европейской комиссии, которая вводила нефтяные санкции, журналистам заявили, что контролировать соблюдение этих ограничений должны правительства стран-членов Евросоюза. (unian.net)