Ужесточение Соединенными Штатами санкций за неисполнение требований ценового потолка для российской нефти нанесло серьезный удар по теневому флоту. Из 50 танкеров, попавших в санкционный список за период с 10 октября 2023 г., около половины перестали перевозить нефть. Одновременно увеличился дисконт, с которым приобретается российская нефть, в результате чего ее цена этой зимой держится около потолка в $60 за баррель.
За период с 10 октября по 12 декабря 2023 г. США внесли в санкционный список по отдельности восемь судов. Затем, 20 декабря, в него попали сразу 24 танкера в результате акции против принадлежащей «Совкомфлоту» фирмы SUN Ship Management D. А 18 января были введены санкции против Hennesea Holdings из ОАЭ и 17 принадлежащих ей танкеров (еще один ее танкер попал в список ранее, в начале декабря). Наконец, 50-м кораблем под санкциями стал 8 февраля еще один танкер «Совкомфлота», NS Leader.
Все восемь танкеров из первой волны санкций перестали заниматься перевозками, свидетельствуют данные Bloomberg по отслеживанию судов. В общей же сложности 21 танкер не загружал нефть после попадания под санкции. Еще семь не доставляли грузы и до объявления (они по-прежнему стоят пустые), а три, по всей видимости, скоро примут нефть на борт. NS Leader во время объявления осуществлял рейс с грузом на борту. Из оставшихся 18 девять — это работающие танкеры-челноки (обычно совершают регулярные рейсы между терминалом и более крупным танкером); еще девять продолжают возить нефть на дальние расстояния.
Не вся нефть при этом доходит до покупателей, и тут играют роль как санкции, так и проблемы взаиморасчетов с Индией. Поставки дальневосточного сорта нефти Sokol в Индию практически остановились, пишет Bloomberg: как сообщается, стороны пытаются договориться о способах оплаты. Из-за валютных ограничений в Индии российские продавцы не могут получить уплаченные за нефть рупии.
За последние два месяца 14 танкеров, перевозивших нефть Sokol в Индию, легли в дрейф либо встали на якорь к востоку от Сингапура. Почти половина из них развернулась, не дойдя до места назначения. Три танкера с сортом Sokol входят в число попавших под санкции.
Ужесточение санкций также привело к увеличению дисконта по сорту Urals — с $12,5 за баррель в октябре до примерно $18,5 с начала декабря, по данным ценового агентства Argus Media. Нефть Brent с ноября по настоящее время торгуется в диапазоне $72–84 за баррель, то есть с учетом дисконта российская Urals продается примерно по цене потолка — $60 за баррель.
«Независимые агентства, аналитики и сами русские указывают на тот факт, что потолок позволяет достичь обеих наших целей — лишает Россию прибылей от экспорта энергоресурсов, необходимых ей для ведения незаконной войны, и одновременно способствует стабильности на энергетических рынках», — говорит Эрик Ван Ностранд, исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике. (moscowtimes.ru)