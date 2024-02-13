Ужесточение Соединенными Штатами санкций за неисполнение требований ценового потолка для российской нефти нанесло серьезный удар по теневому флоту. Из 50 танкеров, попавших в санкционный список за период с 10 октября 2023 г., около половины перестали перевозить нефть. Одновременно увеличился дисконт, с которым приобретается российская нефть, в результате чего ее цена этой зимой держится около потолка в $60 за баррель.

За период с 10 октября по 12 декабря 2023 г. США внесли в санкционный список по отдельности восемь судов. Затем, 20 декабря, в него попали сразу 24 танкера в результате акции против принадлежащей «Совкомфлоту» фирмы SUN Ship Management D. А 18 января были введены санкции против Hennesea Holdings из ОАЭ и 17 принадлежащих ей танкеров (еще один ее танкер попал в список ранее, в начале декабря). Наконец, 50-м кораблем под санкциями стал 8 февраля еще один танкер «Совкомфлота», NS Leader.