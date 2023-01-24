Администрация президента США Джо Байдена предъявила правительству Китая доказательства того, что некоторые китайские государственные компании могут оказывать помощь российским военным в обход санкций. Источники Bloomberg не раскрыли, как конкретно они помогают участникам вторжения в Украину, но отметили, что Вашингтон обеспокоен финансовой поддержкой и поставками нелетального военного снаряжения.

По данным источников CNN, китайские компании продают России бронежилеты и каски. Собеседники телеканала отмечают, что это не соответствует более серьезным российским запросам. Однако Белый дом пытается выяснить, знает ли китайское правительство об этих поставках.

Американские чиновники уже предупредили китайских коллег о последствиях оказания материальной поддержки российской армии. Они заявили что отношения между Россией и Китаем сейчас чрезвычайно близки и Пекин делает больше усилий, чем когда-либо, для поддержки Москвы, несмотря на требования США к другим странам дистанцироваться от российской экономики.

После встречи с высокопоставленным китайским чиновником в июле госсекретарь Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу «союза» Китая с Россией.

«Я бы начал с того, что довольно сложно оставаться нейтральным, когда дело доходит до этой агрессии. Есть явный агрессор. Есть явная жертва», — утверждает Блинкен.

Китай принципиально отвергает любые санкции, кроме согласованных в ООН, и считает призывы США к другим странам ограничить торговлю нарушением суверенитета. В 2022 году импорт Китая из России вырос почти на 50%, а экспорт — на 13% по сравнению с 2021 годом.

Одновременно Китай пытается улучшить отношения с США после нескольких месяцев обострения вокруг Тайваня. После встречи на Бали в прошлом году президент Джо Байден и председатель Си Цзиньпин совместно выступили против применения или угрозы применения ядерного оружия в Украине. (moscowtimes.ru)