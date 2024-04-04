Строительные компании из Германии участвуют в восстановлении Мариуполя, который был почти уничтожен и захвачен российской армией весной 2022 года. К такому выводу пришли журналисты издания ARD Monitor, изучив отчеты компаний, а также фото- и видеоматериалы из оккупированного украинского города.

В частности, на многих стройках в Мариуполе используется цемент производства немецкой Knauf. Компания до сих пор имеет 4 тыс. сотрудников в России и делает миллиардные обороты на российском рынке, говорил глава семьи, владеющей Knauf, Николаус Кнауф. Так, к примеру, в опубликованных дочерней компанией Knauf материалах есть информация об участии в проекте строительства жилого дома по заказу Минобороны РФ.

В ответ на запрос журналистов в Knauf заявили, что осуждают войну России против Украины и соблюдают все санкции ЕС. Продукция Knauf, выпускаемая в России, предназначена «исключительно для российского рынка», подчеркнули в компании.

Кроме того, на фото- и видеозаписях со строек в Мариуполе журналисты ARD заметили бетонные блоки в зеленой упаковочной пленке с названием немецкой компании WKB Systems. Среди прочего эта фирма оснащает заводы по производству бетонных блоков. При этом основным акционером компании является российский бизнесмен Виктор Бударин, против которого не были введены персональные санкции.

«Таможенные данные, имеющиеся в распоряжении Monitor, показывают, что WKB Systems GmbH в течение ряда лет поставляла целые установки для заводов по производству таких газобетонных блоков одной из российских компаний Бударина — очевидно, той самой компании, продукцию которой Россия использует для укрепления своей власти в Мариуполе», — говорится в расследовании.

Глава комитета Бундестага по иностранным делам Родерих Кизеветтер осудил участие немецких компаний в строительных работах на захваченных территориях Украины и подчеркнул, что они нарушают международное право. «В случае с Knauf это весьма очевидно, поскольку они действительно цементируют российскую власть в оккупированных регионах, в том числе в Мариуполе», — отметил Кизеветтер.

Даже если стройматериалы в целом не подпадают под санкции ЕС, компании должны осознавать, что косвенно помогают вести войну, добавил эксперт по санкционному праву Виктор Винклер. (moscowtimes.ru)