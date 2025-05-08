Крупный немецкий бизнес, включая Siemens, BMW Group, Hugo Boss и Adidas, выступил с совместным заявлением об ответственности компаний Германии за укрепление власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером в первой половине ХХ века.

В заявлении, которое опубликовали немецкие газеты Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung, говорится, что 8 мая — это день памяти о 60 миллионах погибших по всему миру, а также «день, когда мы обязаны задаться вопросом, как все это стало возможным».

«Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала тогдашних ответственных лиц в политике, армии, судебной системе и экономике. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Преследуя собственные выгоды, многие фирмы и их представители были вовлечены в этот процесс. Сегодня мы, как немецкие предприятия, берем на себя ответственность за то, чтобы сохранить память о преступлениях времен нацизма», — сказано в заявлении.

«Эти преступления напоминают нам, как хрупка демократия и как важно это осознавать снова и снова. <…> Демократия живет участием — и несогласием. Ей необходимы принципы и мужество. В 1933 году и позднее слишком многие молчали, отворачивались и закрывали глаза. Из этого проистекает наша ответственность — за прошлое, за настоящее и за будущее», — добавляют авторы.

Во времена нацистской Германии многие крупные немецкие компании сотрудничали с режимом Гитлера. Так, на сайте автоконцерна BMW есть раздел, в котором говорится, что в эпоху национал-социализма он из компании по производству транспортных средств превратился в компанию по производству вооружений и стал играть важную роль в военной экономике Германии.