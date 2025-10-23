Государственные нефтяные компании Китая приостановили закупки нефти в России из-за санкций США, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл».

Как сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники, PetroChinа, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil решили воздержаться от новых сделок с российским баррелями по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Это затронет до трети российского нефтяного экспорта в Китай по морю: государственные компании закупают в РФ от 250 до 500 тысяч баррелей в сутки, согласно оценкам Vortexa и Energy Aspects. Всего же танкеры вывозят в КНР 1,4 млн баррелей в день российского происхождения. Основная часть этих поставок, впрочем, идет независимым частным НПЗ. Они, скорее всего, поставят импорт из России на паузу, но будут стремиться его возобновить, сказали источники Reuters.

Ранее стало известно, что нефти из России отказываются крупнейшие НПЗ Индии. Из-за санкций они планируют сократить импорт в РФ практически до нуля, рассказали источники Bloomberg.

Reliance Industries, крупнейший индийский клиент Кремля, резко уменьшит или полностью прекратит закупки. Также пересматривают контракты Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery.

Как утверждают собеседники Reuters, российские баррели индийские и китайские НПЗ намерены заменить поставками с Ближнего Востока, из Африки и Латинской Америки.

Вместе Индия и Китай потребляют 90% морского экспорта российской нефти — в октябре это было около 3 млн баррелей в сутки, по данным Bloomberg. Также по морю «черное золото» в РФ закупают Турция (около 300 тысяч баррелей в день) и Сирия (до 70 тысяч баррелей в день). Кроме того, по трубам российская нефть качается в Венгрию, Словакию и Китай.

О санкциях против «Роснефти» и «Лукойла» — двух крупнейших нефтяных компаний России, на которые приходится половина нефтяного экспорта из страны, — Дональд Трамп объявил в среду, 22 октября. Он также сообщил, что отменяет саммит с Владимиром Путиным в Будапеште, который рассчитывал провести в ближайшие две недели.

В ходе подготовки к встрече Кремль слишком многого и вновь отказался от каких-либо уступок, рассказывали Reuters европейские дипломаты. Путин отверг прекращение огня, продолжал настаивать на переходе Донбасса полностью под российский контроль, требовал отказа Украины от членства в НАТО и радикального сокращения ее вооруженных сил.

«Русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не будет никакой сделки», — говорил один из источников Reuters. По словам другого собеседника, позиция Кремля по сравнению со встречей в Анкоридже не претерпела изменений. (moscowtimes.ru)