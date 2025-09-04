Президент США Дональд Трамп отказался от торгового соглашения с Индией из-за российской нефти. Об этом 4 сентября сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир пытались разрешить дипломатический конфликт с Индией и представили главе Белого дома предложение о торговом соглашении с Нью-Дели.

«Трамп отказался одобрить варианты торговой сделки, если Индия не обязуется сократить закупки российской нефти», — говорится в материале.

По словам одного из источников, центральным элементом было предложение Индии значительно снизить пошлины на американские товары. Согласно публикации, это стало бы серьезной уступкой со стороны Нью-Дели в торговом споре.