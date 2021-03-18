Режим благоприятствования – от инвестиций в Карабахе выиграют все

Азербайджан обещает режим благоприятствования компаниям тех стран, которые поддержали его позицию по Карабаху, в том числе во время войны, – Турции, Венгрии и стран Прибалтики. К России это тоже относится – в стране ценят ее невмешательство в военный конфликт. Инвестиции окупятся, а Карабах будет производить столько же процентов ВВП, сколько он составляет от территории Азербайджана, – 20% без учета нефти и газа, считают в экспертных кругах.

Реконструкция региона будет проводиться как за счет государственных инвестиций, так и с привлечением частных средств. Для инвесторов будут созданы привлекательные условия, при этом открытость к иностранным инвестициям вовсе не означает, что наша страна не может обойтись без них. В текущем году восстановление Карабахского региона остается в центре государственной инвестиционной политики. Особенно сильно скажется на его экономике воссоздание транспортного коридора, и восстановление железной дороги из Азербайджана в Турцию через Армению и Нахчыван, что выгодно всем участникам процесса.

Привлечение государственных и негосударственных инвестиций в восстановление Карабаха создает основу для устойчивого экономического роста, заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

С этим трудно не согласиться, сказал корреспонденту # гостевой профессор Зигенского Университета (Германия) Муслим Ибрагимов. По мнению ученого, реализуемые на сегодняшний день, в том числе за счет государственных инвестиций, транспортные проекты регионального значения станут триггером экономического развития и экономической привлекательности региона. «В этом контексте тесное сотрудничество с другими странами обусловливает доходы стран-участниц от крупных логистических проектов, которые будут инвестироваться уже в другие отрасли. Все это выстраивается в четкую инвестиционную политику правительства», — заметил он.

Кроме того, считает ученый, в упомянутом контексте необходима комплексная работа с диаспорой, поскольку немало наших бизнесменов на текущий момент работают за пределами страны и располагают капиталом, который можно инвестировать в развитие наших освобожденных территорий. Здесь имеется весьма привлекательный потенциал технологий и опыта. «С этой точки зрения проживающие за рубежом азербайджанцы тоже могут принять участие в этом общем деле как иностранные инвесторы, поскольку многие из них являются выходцами из Карабаха, изгнанными в ходе известных печальных событий».

По свидетельству профессора, бизнесмены среди диаспоры представляют серьезный интерес с точки зрения привлечения инвестиций, поскольку прокладываемая в регионе инфраструктура, реализуемые здесь логистические проекты будут способствовать развитию субъектов малого и среднего бизнеса, являющегося, как известно, фундаментом любой национальной экономики.

«Высшее политическое руководство страны настроено весьма серьезно в вопросах строительства дорожной инфраструктуры за счет государственных средств. Будущее транспортно-логистической инфраструктуры региона весьма перспективно, учитывая в том числе эффективный опыт страны по решению такого рода вопросов. Триггером экономического развития и экономической привлекательности региона являются энергетические и логистические проекты», — уверен Ибрагимов, отмечая, что тесное сотрудничество с другими странами региона строится на взаимной выгоде. К тому же доходы стран-участниц от крупных транспортных и энергетических проектов могут быть успешно инвестированы уже в другие отрасли.

Все это выстраивается в четкую инвестиционную политику национального правительства. Но это, разумеется, обоюдный процесс, поскольку и наша страна также подключается к инвестпроектам партнеров. С этой точки зрения, уверен профессор, Азербайджан решает комплекс вопросов, поскольку, с одной стороны, наша страна способствует эффективному вложению свободных финансовых средств других государств, а с другой – наши территории включаются в систему глобальной валовой стоимости. Здесь также имеются возможности развития широкого спектра других отраслей, поскольку на данный момент открываются широкие перспективы для развития на освобожденной части страны самодостаточной и сильной экономики, которая будет вносить весомый вклад в народное хозяйство Азербайджана.

Говоря о конкретно отраслевой структуре иностранных инвестиций, ученый обратил внимание на серьезный опыт национального правительства в инвестирование с целью развития регионов страны с одновременной нацеленностью на социально-экономическое развитие страны. Кроме этого, инвестиционная привлекательность рассматривается также в формате заинтересованности стран региона вкладывать в наши освобожденные территории. Учитывая приведенные факторы, заметил собеседник, Карабахский регион, безусловно, станет новым драйвером экономического развития в Азербайджане.