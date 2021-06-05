Минск подготовил комплекс ответных мер на санкции Евросоюза, сообщил 5 июня белорусский премьер Роман Головченко.

По его словам, Минск все же надеется на то, что Запад одумается и не будет вводить новые санкции в отношении республики. По словам Головченко, Республика Беларусь может потерять 2,9% ВВП из-за западных санкций.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что после официального закрытия с субботы для Белоруссии неба Евросоюза (ЕС), в скором времени последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц республики.

При этом в ЕС допускали, что новые ограничения затронут и важные сферы белорусской экономики (aif.ru)