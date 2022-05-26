# предлагает своим читателям фоторепортаж с площадки фестиваля TEKNOFEST, который стартовал в Баку впервые, сегодня, и продлится до 29 мая на территории Crystal Hall.

Фестивальная площадка занимает 20 тысяч квадратных метров. На ней размещены выставочные павильоны представителей государственного и частного секторов Азербайджана и Турции, демонстрируется военная техника и новинки в различных отраслях.

Фестиваль организован Фондом турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики.

Цель фестиваля — популяризация среди молодежи таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров, а также представление национальных технологий широкой публике.

В рамках фестиваля проходит 8 технологических конкурсов, 3 международных мероприятия – хакатон «Smart Карабах», международный стартап-саммит Take Off Baku, чемпионат Европы по Rocket League.

Сегодня в рамках фестиваля состоялось авиашоу с участием пилотажных групп ВВС Турции и Азербайджана. В небе над Баку состоялись показательные полеты «Турецких звезд», «Solo Turk».

К услугам посетителей фестиваля — бесплатные автобусы от станции метро «28 Мая» до места проведения мероприятия и обратно.

Фестиваль аэрокосмических технологий TEKNOFEST проводится ежегодно с 2018 года министерством промышленности и технологий Турецкой Республики и Турецким фондом технологической команды (T3 Foundation), который возглавляет Сельджук Байрактар.