«Реал» обыграл «Ливерпуль» в 1/4 финале Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 27 минуте Винисиус Жуниор вывел «сливочных» вперед. За десять минут до свистка на перерыв Марко Асенсио удвоил преимущество «Королевского клуба». В начале второго тайма египтянин Мохамед Салах отквитал один мяч, но Винисиус Жуниор восстановил разницу в счете, установив на табло окончательный счет.

Примечательно, что в последний раз команды встречались в 2018 году в финале самого престижного еврокубкового турнира. Тогда подопечные Зинедина Зидана также одержали победу со счетом 3:1.

Ответный матч пройдет 14 апреля в Ливерпуле. (Газета.Ру)