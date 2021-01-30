Разбомбить или демонтировать: как Азербайджан может избавиться от памятника Нжде на своей территории

Установка в Ходжавенде (или как обзывают этот город армяне — Мартуни) памятника Гарегину Нжде вызвала волну недовольства азербайджанской стороны. Данная провокация осложнена тем, что подействовать на ситуацию сложно, а молчать — означает согласиться. Тем более, что часть Ходжавенда, где установлен памятник фашистскому прихвостню, находится в зоне контроля российских миротворцев, действия которых в последнее время вызывают множество вопросов у азербайджанской стороны.

Миротворцы не занимаются своей основной задачей – предотвращением любых вооруженных контактов между сторонами, а действуют как вооруженные силы, помогающие карабахским сепаратистам продолжать лелеять надежду на создание второго армянского государства на азербайджанских землях.

По мере того, как они под видом государственных ведомств обеспечивают всем необходимым карабахских армян, в азербайджанском обществе с каждым днем возникает все больше и больше сомнений: а не совершили ли мы ошибку, пригласив российских миротворцев и, фактически, доверив им роль третейского судьи?

Комментируя для # последний инцидент с установкой памятника Нжде, российский политолог Сергей Марков отметил, что подобное действие армян противоречит духу соглашения от 9/10 ноября, но не противоречит букве соглашения.

«То есть, правовой базы, которая позволила бы российским миротворцам демонтировать данный памятник или как-то вмешаться — нет. Однако, это очевидная армянская провокация, нацеленная на то, чтобы сорвать соглашение и не позволить дальнейшую реализацию пунктов, закрепленных в подписанном заявлении. Подобное делается для того, чтобы вызвать конфликтность и напряжение», — сказал эксперт.

Однако, политолог не считает, что установка этого памятника приведет к серьезному обострению. Но необходимо реагировать — нужно надавить на них общественностью, лоббисткими и диаспорскими организациями в Москве.

«Азербайджанские организации в этом плане слабые, тогда как армянские очень активны. Если бы какой-то памятник не понравился армянам, то тут была бы волна разных обращений, чего мы не видим с азербайджанской стороны. Я надеюсь, что последует жесткая реакция МИД РФ и Минобороны, поскольку они два года публиковали документы, где указывалось, что Нжде участвовал в подготовке немецких диверсантов, которых отправляли в тыл Советского союза»,- добавил он.

По словам Маркова, демонтировать этот памятник российские миротворцы не могут, так как у них нет юридического права, они отвечают только за недопущение вооруженных конфликтов между сторонами.

«Поэтому, руководство миротворческих сил, или Минобороны России могут лишь попросить, либо же призвать их отказаться от подобного рода провокационных действий, но насколько это будет эффективно, я не знаю. Потому что для армян Нжде является героем, памятник которому они поставили на территории, которую считают своей», — сказал он.

Марков также добавил, что сам факт установки памятника Нжде уже говорит о том, что армяне в Карабахе ориентированы на конфликтность.

«Цель установки этого памятника — максимальное раздражение и унижение Азербайджана, и демонстрация того, что эти территории не принадлежат ему. Азербайджан же, соответственно может предупредить, что считает это актом агрессии и захватом территории, ну а дальше может разбомбить этот памятник, естественно, заранее предупредив миротворческие силы, чтобы никаких пострадавших в рядах миротворческой миссии и гражданских лиц не было» — сказал он.

Говоря о том, не будет ли это воспринято российскими военными, как акт агрессии, он подчеркнул, что главное, чтобы никто не пострадал, «ни российские миротворцы, ни гражданские лица». «Памятник Нжде – это демонстрация захвата этой территории», — сказал он.

В свою очередь политолог Тофиг Зульфугаров считает, что это действие армян не только противоречит суверенным правам Азербайджана, но оно также противоречит и функциям, возложенным на миротворцев, которые контролируют регион.

«Также противоречит идеологии Азербайджана и России, так как они считают себя победителями во Второй мировой войне. Армяне, на самом деле, этим вопросом постоянно подставляются. Пособнику фашизма поставили памятник прямо под носом российской армии, в зоне их контроля. Думаю, это тема должна стать стимулом для того, чтобы ускорить определение функций миротворческих сил. Что входит в их обязанность, а что нет», — считает эксперт.

По его словам, операция по поддержанию мира не подразумевает ущемление суверенитета принимающей стороны.

«В связи с тем, что суверенитет Азербайджана полностью сохраняется и признается, то Азербайджану следует усилить контроль над пропускным пунктом в Лачине. «Лачинский коридор» не должны контролировать только миротворцы, на контрольно-пропускном пункте должны стоять и азербайджанские пограничники, которые будут решать вопросы вне компетенции миротворческой миссии» — сказал он.

Зульфугаров также добавил, что установка каких-то памятников не относится к перечню действий миротворцев.

«Юридически все права на эти территории принадлежат Азербайджану, а потому он праве поднять серьезно данный вопрос перед миротворцами и решить эту проблему в Ходжавенде. Российские миротворцы обязаны выполнять требования Азербайджана, потому что они там находятся по приглашению азербайджанской стороны», — сказал он.

Зульфугаров считает, что не нужно поднимать никакие беспилотники и бомбить какие-то памятники.

«Нужно в сопровождении миротворцев поехать туда, демонстративно на глазах у армян демонтировать памятник. Всех, кто будет против, наказать, как нарушителей порядка. Ракета беспилотника слишком дорога для памятника Нжде, нужно психологически уже переосмыслить и понять — это территория Азербайджана, и мы вправе делать то, что считаем нужным, а миротворцы не имеют права принимать меры, которые каким-то образом могут ущемить принимающую сторону» — резюмировал он.