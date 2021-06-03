Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовой миссией корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС), сообщает РИА Новости.

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) был дан в 13.29 по времени восточного побережья США.

Ракета выводит на орбиту грузовой корабль Dragon, который везет на МКС 3,3 тонны груза. Стыковка корабля с МКС намечена на утро субботы.

Ракета-носитель и космический корабль принадлежат частной компании SpaceX, которая выполняет доставку грузов и экипажей на МКС по контракту с НАСА.