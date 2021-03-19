Рай для автомобилистов в Баку: репортаж «Зеркало» из Test & Training Azerbaijan

Test & Training Azerbaijan – рай для автолюбителей. Единственный не только в Азербайджане, но и во всем СНГ современный, технологичный и многомодульный трек – это место, где без всякого страха и риска можно обучиться безопасной езде на дорогах, повысить водительский уровень, проверить свое мастерство автомобилиста. Центр является официальным партнером знаменитой во всем мире и в Европе сети Test Training International.

Центр по Безопасному вождению в Азербайджане был создан в 2015 году, а с 2017 года получил статус «Общество с Ограниченной Ответственностью» в составе Бакинского транспортного агентства (БТА).

Первоначально трек Test & Training Azerbaijan начал свою деятельность с целью обучения водителей автобусов в связи с проведением в Баку Первых Европейских игр, а затем Исламских игр солидарности 2017 года и XV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля 2019 года.

Также здесь проходят курсы по безопасному вождению для корпоративных и физических лиц, а также для новичков.

В интервью «Зеркало» инструктор Test & Training Azerbaijan Джавид Аллахвердиев рассказал, что площадь трека, составляющая 6 га, оснащена новейшим оборудованием и специальными дорогами, соответствующими международным стандартам практического обучения.

«На этих дорогах созданы повороты и препятствия, установлена техника, имитирующая различные дорожные условия и опасности, которые могут подстерегать водителей на дороге. Здесь мы учим не только правильному вождению, но и рассказываем, как должен мыслить водитель, находясь за рулем, чтобы просчитать всевозможные риски и опасности на своем пути , то есть, повышаем ответственность водителей», — отмечает Дж.Аллахвердиев.

Среди искусственных препятствий стоит особо выделить динамическую плиту, имитирующую заносы автомобиля на сколькой дороге.

Но прежде чем выехать на трек, особенно, это касается новичков, водители проходят теоретический курс, который также ведут профессиональные инструкторы центра, прошедшие стажировку в австрийской компанией Test & Training International, которая имеет большой опыт в области безопасности дорожного движения в Европе и мире.

В учебном центре Test & Training Azerbaijan имеются программы обучения для всех категорий — водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и мотоциклов. К слову, именно здесь проходят обучающие тренинги и затем сдают экзамены водители BAKUBUS. Учебный центр по безопасности дорожного движения состоит из 5 учебных модулей, один из которых полностью оборудован под обучение на мотоциклах и мопедах.

Наибольшей популярностью пользуются программа обучения неопытных (начинающих) водителей, рассчитанная на 10-дневный курс, а также однодневные программы обучения безопасности дорожного движения, улучшающие реакцию водителя и помогающие адаптироваться к различным ситуациям, возникающим на пути.

Также в центре имеется курс «Эко вождение», пользующийся популярностью в Европе, но о котором еще мало знают в нашей стране. Помимо этого, в центре предложат улучшить навыки ночной езды, обучат упражнениям на малых скоростях, правильной парковки и т.д.

В современных конференц и выставочных залах центра проходят различные мероприятия, семинары, презентации автомобилей и т.д. На экскурсии в центр приводят школьников, чтобы привить им навыки поведения и культуры на дорогах в качестве пешеходов.

Большие планы у Test & Training Azerbaijan на будущее. В настоящее время рассматриваются вопросы проведения на треке соревнований среди автомобилистов. При этом, Дж.Аллахвердиев отметил, что уже сегодня сюда могут приехать автолюбители и арендовать трассу, и попрактиковаться, к примеру, в технике дрифт.