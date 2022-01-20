Снижение цены биткоина с исторического максимума в $69 тыс. до текущих уровней около $42 тыс. — это сдувание пузыря криптовалюты, уверены специалисты одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний Invesco. Аналитики компании предположили, что актив может продолжить дешеветь, в результате чего в 2022 году его курс упадет до $30 тыс.

Мировой рынок криптовалют растет бурными темпами, но в нашей стране таких пользователей можно пересчитать по пальцам – их меньше одного процента населения. По мнению местных аналитиков, причина в слабости отечественного биржевого рынка. В стране не только нет спроса на ценные бумаги, но даже существование валютного рынка иные специалисты считают сомнительным. Что и говорить о такой материи, как криптовалюты? Но худа без добра, как известно, не бывает — риски, обусловленные пузырями криптовалют, нашему населению не грозят.

Тем временем пузыри на рынке криптовалют достигли $2 триллионов. Однажды они обязательно сдуются, уверен экономист Эльданиз Амиров:

«Ажиотажный спрос на криптовалюту обусловлен тем, что людям буквально внушили абсурдную идею о ее больших перспективах и ценности. Масла в огонь подливают инвестиции состоятельных и известных людей в виртуальные деньги. Тем временем майнинг, хоть и стоит дорого, не представляет ровно никакой ценности. Используемые в этом процессе высокие технологии и расточительство электроэнергии не создают никакой ценности. Да, криптовалюты применяются как платежное средство иными банками, но это отнюдь не преимущество. Финансовые структуры пытаются таким образом увеличить свои обороты, а после конвертируют виртуальные деньги, нивелируя свои риски».

Казалось бы, интерес подогревают инвестиции самых богатых представителей человечества, но вкладывают они лишь небольшую часть своих капиталов:

«Даже если человек, владеющий миллиардами, купит криптовалюты на мизерный процент принадлежащих ему средств, это еще не показатель их ценности, зато хорошая реклама. Спрос на виртуальную валюту начинает расти, и на такой волне вложивший в нее деньги миллиардер продает «крипту» и зарабатывает на этом миллиарды. Криптовалюта ничто иное, как плод нашего воображения, который, впрочем, уже успел вытрясти у населения планеты свыше $2 трлн. На этом финансовом пузыре зарабатывают единицы его организаторов, а люди средней руки и даже целые государства остаются в убытке. Представьте, что в один прекрасный день все держатели криптовалюты решат ее продать. Вернут ли они брошенные на воздух триллионы? Конечно же, нет. Пузырь просто сдуется».

Как сказал в беседе с нами доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли, в будущем, конечно же, наступит время электронных денег, применения технологий блокчейна, но сейчас спрос на криптовалюты ученый считает несколько неоправданным и создающим эффект финансовых «пузырей». Наиболее надежным активом, на взгляд экономиста, остается золото. К этому стоит добавить, что тенденция ценового восхождения здесь прослеживается достаточно сильно, однако многие эксперты не видят серьезных предпосылок для значительного увеличения стоимости драгметалла. По их мнению, коррекцию цен на данную валюту продолжают сдерживать укрепляющийся доллар и подросшая доходность гособлигаций США.

Снижение котировок с ноябрьского исторического максимума в $69 тыс. до текущих уровней около $42 тыс. точно соответствует шаблону пузыря, считают в Invesco. Траектория ниже предполагает потерю активом 45% стоимости в течение последующих 12 месяцев после зенита финансовой мании.