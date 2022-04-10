Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что органы местной власти вправе демонтировать памятники российским деятелям культуры, но предостерегает от вандализма. «Что касается решений некоторых органов власти, которые принимаются, – это их право. Единственное: я предостерегаю от вандализма, поскольку это сразу же будет нам предъявлено как акт агрессии против «русского мира». Но такие решения органы местной власти имеют право принимать», — цитирует Ткаченко «Интерфакс-Украина».

Ранее памятник Пушкину убрали в Мукачево. А в Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту, установленную к 300-летию «воссоединения» Украины и России.