Наблюдая за риторикой врагов Израиля и тех, кто поддерживает ХАМАС, вспоминается комедия Шекспира Much ado about nothing — Много шума из ничего.

Все ждали, что лидер террористической организации Хезболла Хасан Насралла объявит чуть ли не всеобщий мусульманский джихад и как минимум откроет новый фронт на севере Израиля.

Однако он поступил в точном соответствии с комедией выдающегося классика. Около 100 тыс. человек собрались в Бейруте, чтобы узнать о планах Хезболлы и начать отсчитывать часы предстоящей схватки. К их разочарованию они услышали абстрактное обещание, что «мы можем в любой момент начать военную кампанию против врага» и что атака ХАМАС против Израиля была «100-процентно палестинской, а не региональной войной».

Чем больше говорил Насралла, тем яснее становилось, что он не даст Хезболле приказа начать полномасштабную войну против Израиля. Он рассказывал слушателям о тяжелом экономическом, политическом и общественном положении в Израиле и вообще о том, как там плохо и становится все хуже, однако ожидаемого объявления войны не последовало.

Таким образом, лидер Хезболлы разочаровал не только собравшихся его послушать, но еще больше руководство ХАМАС, которое надеялось, что Насралла и с ним Хезболла откроет второй фронт и тем самым хоть как-то облегчит их положение.

Что же заставило главаря террористов почти полтора часа говорить фактически ни о чем, пересыпая свое выступление угрозами, в которые теперь практически никто не верит.

Во-первых, ход операции ЦАХАЛ в Газе наглядно показал всем, что ожидает тех, кто решится на полномасштабную войну против Израиля. В Ливане есть не только Хезболла и все прекрасно понимают, чем чревато втягивание в войну. Страна находится в критическом экономическом положении, разрушены институты власти, до сих пор не залечены раны войны с Израилем 2006 года.

Отсюда следует, что полной поддержки войны с Израилем не будет и противники ХАМАС, а в Ливане их достаточно, несомненно, воспользуются его занятостью в боевых действиях. Хотя Хезболла в военном отношении сильней ХАМАС и примкнувших к нему террористических организаций, но против ЦАХАЛ не устоит. Что при этом будет с Ливаном и его столицей Бейрутом, даже гадать не приходится.

Во-вторых, в своей речи Насралла сообщил слушателям, что Иран следит за ситуацией в Газе и в Ливане, а аятолла Хаменеи «обещает нам победу». Тут надо вспомнить, что в начале операции ЦАХАЛ Iron swords (Железные мечи) из Тегерана направили послание Насралле. В нем говорилось, что для атаки на Израиль он должен сначала получить фетву. Без нее вступать в войну нельзя, а ее все нет. Нет фетвы — нет войны.

В-третьих, судьба ХАМАС, ее лидеров и по большому счету всего населения Газы никого в Тегеране особенно не занимает. Для аятолл все они расходный и в скором времени отработанный материал. Их всех нисколько не жалко.

Другое дело Хезболла. Растрачивать ее потенциал на защиту ХАМАС и при этом ослаблять ее позиции в Ливане и Сирии для Ирана не с руки. Она еще пригодится и с этой, как кажется аятоллам, козырной карты пойти время еще не настало.

В-четвертых, Появление у берегов Израиля двух американских авианосных ударных групп (АУГ) во главе с авианосцами Gerald Ford и Dwight Eisenhower серьезно остудило горячие головы в иранской столице. Конечно, министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани грозит США нанести «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа. Однако, все понимают, что это не более чем риторика из разряда держите меня семеро, так как шестеро не удержат.

В Иране прекрасно понимают, что последует за так называемыми серьезными ударами и испытывать судьбу аятоллам совсем не хочется. Кстати, через своих proxy, например, хуситов в Тегеране могли убедиться, что ракетные пуски и атаки дронами бесперспективны. Они перехватываются либо американскими военными кораблями, либо израильскими системами ПВО. Усиление таких атак весьма чревато, а такое в планы иранской верхушки не входит.

И это одна из причин того, что соответствующая фетва Хасану Насралле все никак не приходит.

Надо сказать, что судьба жителей Газы и тем более ХАМАС нисколько не волнует также и арабские страны. Там тоже много кричат и угрожают, а на самом деле ничего не делают даже в гуманитарном смысле. Никто не хочет принимать их у себя. Египет закрыл границу и постепенно пропускает только иностранцев, иногда небольшое количество женщин и детей.

Происходит это вполне ожидаемо. Террористы ХАМАС никому не нужны, от них только проблемы, а толку никакого. Ни одно арабское государство не выразило готовности включить Газу как свою территорию, а ее жителей считать своими гражданами.

Одно дело бегать по улицам, выражать солидарность с палестинцами, грозить США, Израилю и всему демократическому миру и совсем другое серьезно заниматься столь сложным вопросом. По большому счету Газа никому даром не нужна. И это на самом деле очень большая проблема, решение которой пока не просматривается.

По мере усиления кризиса вокруг Газы и начала наземной операции ЦАХАЛ вновь возникли разговоры о возможном нефтяном эмбарго. На этот раз арабских стран и Ирана.

Такое уже было, хотя полностью история не повторяется, но признаки кризисов 1973 и 1979 гг. все-таки просматриваются.

После войны Судного дня в 1973 году, когда Израиль поставил на грань разгрома египетскую армию, страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией прекратили поставки нефти Соединенным Штатам, Канаде, Японии, Великобритании и Нидерландам, которые поддерживали израильтян, а затем включили в свой черный список Португалию, Родезию и Южную Африку. Тогда мировые цены на нефть взлетели на 300% — с $3 до $12 за баррель, а в США еще выше.

В 1979 году последовал новый нефтяной кризис, вызванный свержением шаха в Иране. Цены выросли почти до $40 за баррель.

На Западе начался экономический спад, а с ним и снижение потребления нефти. Оно упало почти на 13%. В результате на рынке возник существенный переизбыток нефти. Газета The New York Times в июне 1981 года впервые использовала для описания ситуации термин oil glut. В сентябре 1985 года цена упала до $7 за баррель.

От этого выиграли технологически развитые страны: США, Япония, европейские государства. СССР оказался в проигрыше, и чем для него все завершилось хорошо известно.

ОПЕК+ и сейчас пытается сократить добычу, чтобы поддержать нужный уровень цен, но они не слушаются и продолжают, хоть и медленное, но снижение. На этот тренд не оказывает никакого влияния даже обострение военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

При этом стабилизация рынка через сокращение добычи сказывается на экономических и финансовых показателях ведущих стран ОПЕК+. В разной степени, но все-таки. В частности, пионер сокращения добычи Саудовская Аравия в третьем квартале получила падение ВВП на 5%. Причина очень простая — сокращение добычи не компенсируется повышением цен.

Как же в таких условиях объявлять эмбарго? Тогда вообще никакого поступления в бюджет не будет или поток валюты превратится в маленький ручеек, грозящий совсем пересохнуть.

У объявления эмбарго, как и у повышения цен, есть и оборотная сторона. Экономически и технологически сильный Запад из-за эмбарго не пропадет.

В США, Австралии и Канаде снова откроют законсервированные скважины, хотя цены, несомненно, возрастут. По мере их роста более рентабельными будут переходы как к увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников, так и к энергосберегающим технологиям. Такое уже происходило в период предыдущих кризисов, но теперь существенно изменились научные и технологические предпосылки. Например, об электротранспорте в 1980-х гг. никто серьезно и не думал, а сейчас на повестке дня уже водородные автомобили и поезда. Отметим, что российская авантюра с поставками газа в Европу привела последнюю не только к переориентации на других поставщиков, но и к сокращению потребления того же газа примерно на 15-20%. Если в Саудовской Аравии и в ОПЕК+ вообще хотят Запад подтолкнуть в эту сторону, то флаг им в руки и ветер в спину, но стоит при этом подумать о ближайших и более отдаленных последствиях.

Отметим, что рынок энергоресурсов никак не отреагировал на разговоры об эмбарго. По очень простой причине — никто в него не верит. Не будет его и точка.

Израиль и его армия в борьбе с ХАМАС ожидаемо победит, а вдохновители и организаторы теракта 7 октября сильно потеряют. И это кардинально изменит геополитическую ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и в мире.

На этот раз ни большой войны, ни нефтяного эмбарго не будет. Никому это не нужно. Хотя поговорить можно. Лишь бы не заговориться.