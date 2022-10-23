Россия создаёт «теневой флот» из нефтяных танкеров с целью обхода нефтяного эмбарго Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, данные по отгрузкам морской нефти из России в сентябре превышают февральские показатели, что может быть связано с «теневым флотом» нефтетанкеров.

«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создаётся флот», — заявил исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

По данным судового брокера Braemar, российская сторона уже закупила 240 малых и больших судов для поддержки экспорта нефти в Азию.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет ограничений против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны. (РТ)