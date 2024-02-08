Страны «Группы семи» намерены предпринять меры, чтобы ограничить возможность российских экспортёров нефти и нефтепродуктов использовать так называемый теневой флот для обхода экономических санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Управления по финансовым санкциям Великобритании Ольгу Димитреску. По её словам, новые меры будут введены в действие во втором квартале этого года.

Димитреску подчеркнула, что страны G7 намерены заставить Россию вернуться к услугам перевозчиков из «группы семи» и соблюдать установленный «семёркой» потолок цен на российские нефть и нефтепродукты.

Ранее международные наблюдатели неоднократно сообщали, что после введения против России экономических санкций, связанных в нападением на Украину, российские компании продолжают поставки нефти и нефтепродуктов в мире в обход санкций, используя обходные логистические схемы. В числе таких схем и так называемый теневой флот – танкеры, которые формально ходят под флагами стран, не присоединившихся к санкциям, но на деле находятся во владении российских компаний.

Евросоюз и страны G7 регулярно предпринимают усилия, чтобы сделать строже контроль за соблюдением санкций против России, в том числе потолка цен на нефть. (svoboda.org)