Власти Панамы объявили об ужесточении политики регистрации коммерческих судов для борьбы с «теневым флотом».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Морской администрации Панамы (Panama Maritime Authority, PMA), с августа в стране прекратится регистрация нефтяных танкеров возрастом старше 15 лет.

Помимо этого, каждые три месяца PMA будет проводить дополнительные проверки на предмет соблюдения сертификационных требований к судам, которые ходят под флагом Панамы — второго крупнейшего в мире регистратора коммерческих судов.

Меры панамских властей затронут существенную часть теневого флота Кремля, который, по оценкам Dryad Global, к началу 2025 года насчитывал около 600 судов и увеличился в 6 раз за время войны в Украине.

Средний возраст танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций, составляет 20–25 лет, что почти в два раза выше показателя для аналогичных судов во всем мире (13 лет).

По меньшей мере треть из «теневых» танкеров России — это суда возрастом выше 20 лет, оценивают эксперты финского центра СREA. Зачастую это танкеры, предназначенные к списанию на металлолом, которые российские компании скупали у западных судовладельцев, в том числе греческих судовых магнатов.

Как правило, у таких танкеров отсутствует страховка на условиях «защита и возмещение». А это значит, что в случае возможной аварии, в том числе с разливом нефти, издержки на ликвидацию последствий придется понести странам, в чьих водах произошла катастрофа, указывают в CREA.

После многочисленных санкционных пакетов в «черные списки» США, Евросоюза и Британии попали более 400 танкеров — а это половина от общего дедвейта российского «теневого флота», оценивают эксперты Института энергетики и финансов.

Большая часть этих судов действительно «выключена» из морской торговли нефтью, подчеркивают в ИЭФ. На объемы экспорта, впрочем, это пока не влияет, поскольку российские сорта стоят дешевле ценового потолка стран G7 ($60 за баррель) — а это значит, что их могут возить западные танкерные компании.

По данным CREA, в июне в общей сложности 435 танкеров вывозили нефть из российских портов. Из них к теневому флоту относились 153. (moscowtimes.ru)