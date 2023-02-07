Мир сознательно движется от войны в Украине к более масштабным боевым действиям.

Об этом, выступая в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, которого цитирует CNN.

«Российское вторжение в Украину причиняет невыразимые страдания украинскому народу и грозит глубокими глобальными последствиями. Перспективы мира продолжают таять. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти. Я боюсь, что мир не слепо бредет к масштабной войне. Боюсь, что он идет к ней с широко открытыми глазами», — сказал он.

В целом, по мнению Гутерриша, у него складывается мрачный прогноз на 2023 год, в котором скопились нерешенные проблемы невиданных масштабов. Генсек ООН попросил всех присутствующих помнить о недавнем переводе стрелок Часов Судного дня, как о необходимом тревожном сигнале.

Гутерриш подчеркнул, что если бы каждая страна выполняла свои обязательства согласно уставу ООН, то мир был бы гарантирован. Среди нависших над миром угроз он упомянул проблемы изменения климата и бедность.