От мин и неразорвавшихся боеприпасов уже очищено почти 100 тыс. га освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает #, об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на проходящей в Баку конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности».

По его словам, в период после 44-дневной войны остававшиеся в Карабахе вооруженные формирования Армении вновь заминировали большую территорию: «Конечно, потенциал Азербайджанского государства позволяет в как можно кратчайшие сроки восстановить все наши территории, и как сказал президент Ильхам Алиев, превратить эти земли в рай, вернуть туда жизнь».