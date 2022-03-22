Стала известна сумма неустойки Маурисио Почеттино и его ассистентов в «ПСЖ».

Если Почеттино уволят по ходу или по окончании сезона, за год до истечения срока контракта, парижский клуб будет вынужден выплатить аргентинцу и его штабу более 20 миллионов евро.

Как сообщает журналист Canal Supporters Адриен Гренье со ссылкой на L’Équipe, Почеттино получает 1,1 млн евро в месяц до уплаты налогов.

Он самый высокооплачиваемый тренер Лиги 1. Кристоф Гальтье из «Ниццы» и Хорхе Сампаоли из «Марселя» получают по 330 тысяч.

Почеттино возглавляет «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт рассчитан до 2023-го.

В данный момент «ПСЖ» занимает 1-е место в Лиге 1, набрав 65 очков после 29 туров. (sports.ru)