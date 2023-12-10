Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла», базирующейся в Ливане. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Танки и истребитель ЦАХАЛ некоторое время назад атаковали террористическую инфраструктуру и военный штаб террористической организации «Хезболла» в Ливане. Кроме того, боевой вертолет ударил по отряду террористов, пытавшихся запустить противотанковые ракеты по израильской территории в районе Йифта», — говорится в сообщении.

По данным израильского оборонного ведомства, за последние часы с территории Ливана было произведено несколько запусков ракет по приграничным районам еврейского государства. В ЦАХАЛ подчеркнули, что именно по ведущим обстрелы боевикам и наносит удары армия Израиля.