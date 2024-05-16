Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь применили американские ракеты ATACMS для атаки на военный аэродром Бельбек в Крыму вечером 15 мая. Объект расположен под Севастополем, на нем базируется 38-й истребительный авиационный полк 4-й гвардейской армии ПВО.

Минобороны России отчиталось об уничтожении пяти ATACMS над регионом, не уточнив, что именно было целью удара ВСУ. «Губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев также сообщил об отражении атаки, отметив при этом, что гражданская инфраструктура не пострадала. Позже он добавил, что были повреждены три частных дома и автомобиль.

В свою очередь в крымском партизанском движении «Атеш» заявили, что ВСУ поразили главный артиллерийский склад Бельбека, где хранились ракеты для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. Утверждается, что, помимо этого, «в результате вторичной детонации» была «значительно повреждена» инфраструктура аэродрома.

Об атаке на Бельбек также сообщили подписчики и источники телеграм-канала Astra в экстренных службах. По их данным, как минимум одна из ракет попала по заправочной станции, возник пожар. Предварительно, пострадавших нет. Источники «Крымского ветра» утверждают, что в результате удара был уничтожен топливный склад. Пожар на аэродроме попал на спутниковые снимки, обратили внимание «Крым.Реалии».

Атаку на Бельбек подтвердили и Z-каналы. «Военный осведомитель» отметил, что ВСУ нанесли «повторный удар кассетными ракетами MGM-140 ATACMS по аэродрому и его окрестностям». Паблик «Два майора» сообщил, что ночью в районе объекта прозвучал взрыв, в сеть попали кадры сильного пожара. «Сколько куда чего долетело в Крыму прошлой ночью пока сказать трудно. <…> Укрытия для самолетов нужны. Хотя бы чтобы скрывать их от взора американских спутников, БПЛА и агентов-визуальщиков вражеской разведки», — добавили авторы публикации. Об ударе по Бельбеку также сообщила Baza.

Это уже вторая атака на данный аэродром с использованием ATACMS за сутки. В ночь на 15 мая в результате прилетов там возникли три пожара в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов. Возгорание зафиксировали спутниковые снимки. По данным источников Astra, ракеты поразили ЗРК С-400, два самолета МиГ-31 и склад горюче-смазочных материалов. Двое российских военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения.

В Минобороны России утверждали, что в ночь с 14 на 15 мая средства ПВО уничтожили над Крымом 10 ракет ATACMS. О потерях и повреждениях ведомство не заявляло. Z-каналы сообщали о погибших и раненых в результате атаки на Бельбек, но не уточняли их количество. (moscowtimes.ru)