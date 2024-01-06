Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил факт атаки на военный аэродром «Саки» в оккупированном Россией Крыму и показал фото последствий.

«Аэродром Саки! «Все цели сбиты!». К сожалению, наши Воздушные Силы остались без одного пункта управления в Крыму!» — иронично подписал он снимок, опубликованный в Telegram.

При этом Олещук поблагодарил украинских пилотов за работу: «В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу! Вместе к победе!».

Как писал УНИАН, поздно вечером 5 января в крымской Новофедоровке под ударом летчиков ВСУ был военный аэродром «Саки».

Известно, что на данном аэродроме дислоцируется 43-й истребительный авиационный полк, который служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. На вооружении — бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.