Израильская армия нанесла удары по более 150 отрядам ливанского движения «Хезболлах».

Как передает #, об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на заявление командующего Северным военным округом армии Израиля Ори Гордина.

Сообщается, что Гордин посетил учения 228-й бригады армии в понедельник.

«Мы атаковали многие отряды по другую сторону границы (с Ливаном), были нанесены удары по более чем 150 отрядам движения, и многие военные средства движения были уничтожены», — говорится в сообщении.

С его слов также отмечается, что ЦАХАЛ работает над тем, чтобы «лишить «Хезболлах» возможностей» и оттеснить движение от границы с Израилем. Как заявил Гордин, десятки тысяч израильских военных задействованы для защиты северной границы страны с Ливаном.