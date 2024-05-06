Израиль нанес авиаудар по одному из штабов военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По данным израильских военных, этот командный центр находился на территории одного из комплексов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в центральной части анклава.

В армии заявили, что удар наносился истребителями ВВС Израиля на основании разведданных армии и контрразведки, он был «тщательно спланирован и нанесен с использованием высокоточных боеприпасов с целью минимизации ущерба непричастным гражданским лицам».

Согласно израильским данным, этот штаб использовался в последние недели палестинскими радикалами для атак на войска Израиля в центральной части сектора Газа. Также штаб занимался распределением оружия для отрядов военного крыла ХАМАС, указали в армии. В результате удара штаб выведен из строя.