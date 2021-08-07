Французский «ПСЖ» вскоре объявит о переходе экс-игрока каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает в Twitter журналист Мохамед Буфаси.

Отмечается, что игрок принял предложение парижан. Стороны обсуждают двухлетний контракт и опцию продления еще на сезон.

Напомним, каталонский клуб официально объявил, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. (Газета.Ру)