Система цифровых рецептов (электронный рецепт) имеет функцию электронной регистрации рецептов, выписываемых гражданам в государственных и частных медицинских учреждениях Азербайджана.

Об этом в официальном аккаунте министерства здравоохранения в Instagram сказал начальник отдела издания электронных стандартов и классификаций в сфере здравоохранения Центра информатизации здравоохранения Кябутар Мовсумлу.

По его словам, в то же время электронный рецепт обеспечивает гражданам доступ к их медицинской информации. «Электронная система рецептов обеспечит управление рецептами для врачей, пациентов и фармацевтов через единую платформу. Так, электронный рецепт исключит бумажный оборот, в то же время система электронных рецептов позволит увидеть информацию о ранее назначенных лекарствах, избежать нежелательных несоответствий между лекарствами, указать точные дозировки, а также соотносить диагнозы на основе Международной классификации болезней», — сказал он.

Мовсумлу отметил, что внедрение системы электронных рецептов, наряду с вышеупомянутыми преимуществами, создаст дополнительный экономический эффект в результате повышения прозрачности во всем секторе. «С внедрением этой системы будет создан реальный механизм контроля за транзакциями в сфере продажи лекарств», — сказал он.